Covid-19 : comment bien réaliser un autotest sur son enfant ?

Protocole sanitaire oblige, les enfants sont désormais soumis à trois autotests (J0, J+2 et J+4) s'ils sont cas contact à l'école. Une pratique qui peut s'avérer très contraignante, en particulier pour les plus jeunes, ainsi que pour les parents, forcés de s'improviser pharmaciens. Voici quelques conseils pour bien s'y prendre.

Le premier bon réflexe à adopter est de bien préparer l'enfant au préalable du prélèvement. Il faut bien veiller à ce que l'enfant soit assis, son nez dégagé et surtout qu'il soit détendu.

Faire preuve de pédagogie

Comme dans toute action du quotidien envers un enfant, la pédagogie reste votre meilleur atout. Veillez à bien expliquer votre action dans les détails et surtout à insister sur le fait qu'il ne doit pas bouger sa tête, sous peine de devoir recommencer.

N'hésitez pas à le tenir fermement sans être trop brutal pour ne pas le mettre dans l'inconfort. Et si la promesse d'une récompense peut stimuler votre enfant, pourquoi pas tenter le coup, s'il n'a toujours pas envie d'être réceptif. En cas d'échecs répétés, tentez de lui faire réaliser le test par ses propres moyens. C'est autorisé pour un enfant de 3 à 11 ans, comme on peut le voir sur le guide du ministère de la Santé, même s'il est recommandé pour les parents de s'en charger.

Ensuite, les règles d'hygiène doivent être scrupuleusement respectées, à savoir bien se laver les mains et faire attention que le coton-tige ne soit en contact avec aucun objet extérieur. Contrairement aux croyances, l'écouvillon n'a pas besoin d'être enfoncé au fond du nez : le faire entrer de «2 à 3 cm» et «effectuer des rotations si possible, puis maintenir l'écouvillon en place pendant 5 secondes» est amplement suffisant pour avoir un résultat fiable, explique le guide du Ministère. N'oubliez également pas de faire l'action sur les deux narines pour que la charge virale soit assez importante et par conséquent ne pas fausser les résultats du test.