DIRECT - Coronavirus : Boris Johnson annonce la fin de l'essentiel des restrictions en Angleterre

Alors que la France fait face une cinquième vague, la situation commence à se stabiliser dans les hôpitaux. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

13h48

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi mettre fin la semaine prochaine à l'essentiel des restrictions anti-Covid imposées pour lutter contre le variant Omicron en Angleterre, et prévoir en mars la fin de l'isolement pour les cas positifs.

A partir de jeudi 27 janvier, le port du masque ne sera plus légalement obligatoire, le télétravail ne sera plus recommandé officiellement et un pass sanitaire ne sera plus imposé pour l'accès aux boîtes de nuit et certains grands rassemblements, a annoncé le dirigeant conservateur au Parlement.

12h58

La capitale des îles Salomon, Honiara, a été confinée mercredi pour 60 heures après qu'un cas de coronavirus a été détecté, a annoncé le bureau du Premier ministre.

11h29

La rencontre de la 22e journée de Ligue 2 entre Valenciennes et Nancy prévue samedi a été reportée au mardi 1er février (19h) en raison de cas de Covid-19 au sein de l'effectif valenciennois, a annoncé mercredi la Ligue de football professionnel (LFP).

11h00

L'administration Biden va distribuer gratuitement 400 millions de masques FFP2, a annoncé mercredi un responsable de la Maison Blanche. Les masques seront disponibles dans plusieurs dizaines de milliers de points de distribution, en particulier des pharmacies et des centres de santé, à la fin de la semaine prochaine, selon la même source, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

08h23

L'Allemagne a recensé mercredi plus de 100.000 nouveaux cas de contaminations par le Covid-19 en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie début 2020, selon des données publiées par les autorités sanitaires.

La première économie européenne a enregistré 112.323 cas supplémentaires ainsi que 239 décès au cours de la journée écoulée, a précisé l'institut de veille sanitaire Robert Koch. Il s'agit du premier dépassement du seuil de 100.000 cas par jour depuis le recensement quotidien.

05h50

Le Japon s'apprêtait ce mercredi à remettre en place des restrictions dans une grande partie du pays, dont Tokyo, face au nombre record d'infections au coronavirus auquel est confronté l'archipel, frappé par le variant Omicron.

04h22

Un homme a volé 42.000 tests antigéniques rapides dans un dépôt de marchandises à Sydney, ont annoncé les autorités australiennes mercredi, dans un pays où ces tests sont de plus en plus rares. Le voleur est entré dans un dépôt de marchandises dans la banlieue de Mascot mardi après-midi et "a pris possession des tests", a déclaré une porte-parole de la police de Nouvelle-Galles du Sud, sans donner plus de détails.