DIRECT - Coronavirus : Le Sénat lance une commission d’enquête pour examiner «l’adéquation du pass vaccinal à l’évolution de l’épidémie»

Alors que la France fait face une cinquième vague, la situation commence à se stabiliser dans les hôpitaux. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

16H28

Johan Clarey, leader de l'équipe de France de ski alpin en vitesse, a admis jeudi avoir «beaucoup de stress dû au Covid», sous la menace d'une contamination qui pourrait le priver des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février).

«J'ai beaucoup de stress dû au Covid, c'est très pénible. Ça prend beaucoup d'énergie, c'est compliqué car on peut être privé des Jeux injustement à cause de tout ça», a expliqué Clarey en zone mixte après le deuxième entraînement officiel de descente à Kitzbühel (Autriche) jeudi.

16h00

Le nombre hebdomadaire de cas de Covid-19 a «considérablement chuté» en Afrique et celui des décès a également baissé, pour la première fois depuis le pic de la 4e vague induite par le variant Omicron, a annoncé jeudi l'OMS.

«Ce déclin met fin à la flambée la plus courte que le continent ait connue, qui a duré 56 jours», souligne le bureau régional Afrique de l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) dans un communiqué diffusé à l'issue d'un point de presse hebdomadaire.

«Le nombre de nouveaux cas notifiés a chuté de 20% en une semaine à la date du 16 janvier, tandis que le nombre de décès a baissé de 8%», précise l'organisation onusienne dans ce texte. L'OMS Afrique ajoute que l’Afrique du Sud, où le variant Omicron a été séquencé en premier, a enregistré une tendance à la baisse au cours des quatre dernières semaines.

15h00

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a mis sur les rails mercredi une commission d'enquête pour suivre «l'adéquation» du pass vaccinal, qui doit entrer en vigueur dans les prochains jours, avec l'évolution de l'épidémie de Covid-19.

La commission des Affaires sociales du Sénat a demandé de se voir conférer les pouvoirs d'une commission d'enquête, importants, pour six mois. Actée mercredi en conférence des présidents, cette demande sera soumise jeudi au vote des sénateurs dans l'hémicycle.

12h54

La ville de Moscou a enregistré ce jeudi un record de nouvelles infections au coronavirus ces dernières 24 heures, signe d'une vague s'annonçant particulièrement forte avec le variant très contagieux Omicron.

12H41

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement annonce que le Premier ministre tiendra ce soir à 19h une conférence de presse sur la situation sanitaire. Il y dévoilera un "calendrier précis" de l'allègement des mesures de restrictions.

Le ministre de la Santé Olivier Véran sera également présent.

12h38

Plus de 3 millions de cas quotidiens ont été enregistrés en moyenne dans le monde entre le 13 et le 19 janvier, un chiffre qui a été multiplié par plus de cinq depuis la découverte du variant Omicron fin novembre, selon un comptage de l’AFP.

11h46

Le taux de grévistes des enseignants, mobilisés jeudi pour protester contre la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires, s'élevait à 1,15% dans le premier degré et 2,18% dans le second degré, selon le ministère de l'Education nationale.

Une semaine après une grève très suivie dans l'éducation, une manifestation est prévue jeudi à Paris à partir de 14H00. Pour Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, "le but n'était pas cette fois d'appeler les enseignants à faire grève car à une semaine d'intervalle c'est compliqué. L'idée aujourd'hui est de maintenir la pression avec des mobilisations localement, avant un nouvel appel à la grève le 27 janvier", a-t-elle expliqué à l'AFP.

08h25

La Nouvelle-Calédonie, épargnée jusque récemment par l'épidémie de Covid-19, est entrée avec le variant Omicron dans une "deuxième vague" ont annoncé jeudi les autorités sanitaires de l'archipel français où de nouvelles mesures entreront en vigueur dès lundi.

06h00

Un nouveau Conseil de défense sanitaire se tient ce matin à l'Elysée. Objectif de ce Conseil : "donner de la visibilité" quant aux restrictions.

Parmi les options du conseil présidé par Emmanuel Macron, une solution intermédiaire est à ce stade privilégiée. Elle consiste à donner un calendrier de levée des restrictions, notamment en ce qui concerne les jauges, l'interdiction au moins jusqu'au 24 janvier des concerts debout et la fermeture des discothèques.

00h27

En Guadeloupe, tous les établissements hospitaliers sont à nouveau en plan blanc, a indiqué mercredi l'Agence régionale de santé (ARS), en annonçant près de 16.500 nouveaux cas de Covid-19 en une semaine où la mobilisation contre l'obligation vaccinale ne faiblit pas. "On est rentré dans une phase hospitalière compliquée et difficile", a mis en garde lors d'une conférence de presse Valérie Denux, la directrice générale de l'ARS, annonçant que l'hôpital doit ouvrir des lits de réanimation supplémentaires.