DIRECT - Coronavirus : près de 19.000 classes fermées, plus de 450.000 cas chez les élèves

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a dévoilé jeudi 20 janvier le calendrier de l'allègement des mesures de restrictions. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

11h19

Un couple de la banlieue lyonnaise a été mis en examen cette semaine à Lyon, soupçonné d'avoir écoulé au moins plus d'un millier de faux pass sanitaires en piratant le compte professionnel d'une infirmière de Gironde cet été, a annoncé vendredi la gendarmerie. L'homme a été écroué, conformément aux réquisitions du parquet, tandis que sa compagne a été laissée libre, sous contrôle judiciaire.

11h00

La Russie a enregistré ce vendredi un nouveau record quotidien d'infections par le nouveau coronavirus, signe d'une nouvelle vague portée par le variant très contagieux Omicron.

La Russie, pays le plus endeuillé d'Europe par le Covid-19, a recensé 49.513 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, un record absolu depuis le début de la pandémie, selon les chiffres des autorités.

10h56

Près de 19.000 classes étaient fermées jeudi en raison de l'épidémie de Covid-19, et plus de 450.000 cas de Covid étaient confirmés chez des élèves et 30.000 chez les personnels de l'Education nationale, selon les chiffres communiqués vendredi par le ministère.

Le nombre de classes fermées s'est établi à 18.786 jeudi, un nouveau plus haut niveau depuis le printemps 2020, après 14.380 la semaine dernière. Ce chiffre regroupe les classes qui sont fermées en raison de cas de Covid-19, et celles qui le sont du fait des absences non remplacée d'enseignants. Cela représente 3,56% des 527.200 classes du pays.

09h18

Les enseignes de la grande distribution ont vendu quelque 16,9 millions d'autotests de dépistage du Covid-19 pour 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre le 28 décembre et le 16 janvier, selon le panéliste NielsenIQ.

La vente d'autotests pour dépister le Covid-19 a été autorisée hors pharmacies "à titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier 2022" par le gouvernement pour faire face à l'explosion de la demande dans le contexte de la cinquième vague de Covid-19.

07h00

Saisi en début de semaine par une soixantaine de députés, le Conseil constitutionnel doit se prononcer ce vendredi sur le projet de loi transformant de pass sanitaire en pass vaccinal

01h45

"Je suis désolée mais le spectacle n'est pas prêt": c'est en pleurs que la chanteuse britannique Adele a annoncé le report sine die de sa série de spectacles en résidence à Las Vegas, tandis que le coronavirus décime son équipe à la veille de la première représentation.

01h24

Les étrangers souhaitant entrer aux Etats-Unis par voie terrestre et maritime devront être vaccinés à compter de samedi, quels que soient les motifs de leur voyage, a annoncé jeudi le ministère américain de la Sécurité intérieure.