Nigéria : des jihadistes enlèvent vingt enfants et tuent deux personnes

Une attaque jihadiste est survenue dans l’Etat de Borno, épicentre de l'insurrection islamiste au Nigeria, jeudi 20 janvier 2022. Une vingtaine d’enfants ont été kidnappés et deux personnes ont été tuées, a-t-on appris ce vendredi.

Des combattants de Daesh en Afrique de l'Ouest (Iswap) ont envahi le village de Piyemi, non loin de Chibok, tuant deux hommes et kidnappant 20 enfants, dont treize filles, a confirmé l'Agence France-Presse. Les assaillants, venus de la forêt proche de Sambisa «ont embarqué les 20 enfants dans un camion et les ont conduit dans la forêt», a précisé un autre habitant, Silas John à l'AFP. Un responsable communautaire de la zone de Chibok, Ayuba Alamson, a confirmé ces informations.

Une église brûlée

«Il s'agit de la troisième attaque ces derniers jours, qui met encore davantage en lumière les menaces qui planent sur les habitants des villages autour de Chibok», dans le nord-est du Nigeria, a-t-il souligné.

Les habitants de Piyemi qui avaient fui leur village lors de l'arrivée des jihadistes y sont retournés vendredi, après avoir passé la nuit à l'extérieur.

Une église a notamment été brûlée par les jihadistes, selon un autre habitant, qui a requis l'anonymat. Un responsable des autorités locales a confirmé cette attaque, sans être en mesure de préciser combien de personnes avaient été enlevées.

En 2014, déjà 270 femmes kidnapées

Cette attaque s'est déroulée non loin de la ville de Chibok, dont le nom reste associé à l'enlèvement en 2014 par le groupe islamiste Boko Haram de plus de 270 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans, qui avait provoqué une énorme vague d'indignation internationale et une campagne baptisée #BringBackOurGirls pour leur libération.

Près de la moitié d'entre elles sont toujours portées disparues, dont un bon nombre ont été mariées de force à des combattants jihadistes.