Dans quels pays d'Europe a-t-on le plus de jours de congés ?

Dans quel pays peut-on avoir le plus possible de congés payés et de jours fériés ? Malheureusement, la France n'est pas la championne de l'Union européenne.

Les mieux lotis sont les Espagnols. Avec 30 jours de congés payés et 14 jours fériés, les salariés obtiennent un total de 44 jours non travaillés par an, hors week-ends. A titre de comparaison, les Français n'en ont «que» 36 (25 jours de congés payés, et 11 jours fériés).

L'Espagne est suivie par l'Estonie (39 jours non travaillés) et l'Autriche (38 jours non travaillés). En revanche, mieux vaut ne pas travailler en Lettonie, où les salariés n'ont le droit qu'à 27 jours non travaillés, et à Malte, où ce chiffre est de seulement 23. Ces données sont issues des services européens EURES.

33 jours non travaillés

Les salariés de l'Union européenne bénéficient en moyenne de 33,4 jours non travaillés par an : 12 jours fériés, et 21,4 congés payés. La France donne plus de congés payés que la moyenne (25) mais compte moins de jours fériés (11).

Le modèle des congés payés est né en Europe au XXème siècle. Depuis, on le retrouve un peu partout dans le monde, notamment en Amérique du Sud ou en Asie. Les Etats-Unis sont un des rares pays industrialisés à ne pas l'avoir adopté. Dans les faits, les travailleurs américains se voient souvent accorder des congés payés par leur employeur, ou prennent des congés sans soldes.