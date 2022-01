États-Unis : elle promet de venir avec des armes chargées si on oblige ses enfants à porter le masque à l'école

Une mère de l’Etat de Virginie a été inculpée le 21 janvier après avoir déclaré, lors d’une réunion du conseil scolaire, qu’elle «apporterait des armes chargées et prêtes» pour lutter contre l'obligation de porter le masque à l'école pour ses enfants a rapporté CNN.

Elle s’est ensuite excusée dans un mail adressé au conseil d’administration en affirmant qu’elle ne faisait pas référence à des armes à feu réelles. Des excuses qui n’ont pas suffi à calmer les responsables de l’école. Dans un communiqué, l’établissement scolaire a affirmé «ne pas prendre ce genre de déclarations à la légère.» La présidente du conseil scolaire, Megan Gordon, a déclaré qu’il y aurait une présence policière accrue dans chaque école du district, vendredi et lundi.

“No mask mandates. My children will not come to school Monday with a mask on. I will bring every single gun, loaded and ready … I’ll see y’all on Monday.” - woman at a Page County Public Schools board meeting pic.twitter.com/alpEwBxdQ2

— philip lewis (@Phil_Lewis_) January 21, 2022