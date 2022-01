Etats-Unis : en plein ébat, un homme s'injecte de la mousse isolante dans le pénis et finit aux urgences

Impossible n'est pas américain. Confronté à des problèmes réccurents d'érection, un homme s'est injecté de la mousse isolante dans le pénis, avant de finir aux urgences après avoir constaté qu'il urinait du sang dans d'intenses douleurs.

D'après la revue Urology Case Reports, l'homme âgé de 45 ans a confié aux médecins avoir «inséré une longue paille dans son urètre» qui était attachée à une bombe de mousse isolante, avant que son compagnon n'appuie par erreur sur le bouton pour déployer le produit. Une expérience aux conséquences douloureuses.

Trois semaines après les faits, l'américain a été contraint de se rendre aux urgences. La mousse isolante obstruait presque entièrement son urètre et remplissait sa vessie. L'homme urinait du sang et ressentait d'importantes douleurs ainsi que des difficultés pour se soulager. À la suite de cette expérience inédite, l'homme a subi cinq opérations pour retirer la mousse ancrée dans son urètre, une opération qui s'est bien déroulée d'après les médecins, qui restent néanmoins vigilants sur les conséquences potentielles de l'intervention.

Des cas de plus en plus fréquents

Dans la majorité des cas, des troubles mentaux sont souvent responsables de ce genre de comportements. Pourtant, l'homme de 45 ans n'a pas récidivé et n'est donc pas suivi en psychiatrie. Les scientifiques notent cependant que ces situations sont de plus en plus courantes, et que «les corps étrangers qui sont insérés dans le tractus génito-urinaire pour diverses raisons peuvent présenter un défi pour les retirer». De nombreux objets menagers courants sont régulièrement retrouvés dans ces orifices, ce qui représente parfois un véritable danger : «ces objets peuvent alors migrer et devenir irrécupérables sans intervention médicale».