Voici les 5 pays d’Europe avec le plus de jours de congés

Dans quel pays peut-on avoir le plus possible de congés payés et de jours fériés ? Contrairement aux idées reçues, la France n'est pas la championne de l'Union européenne.

Bien que la France compte de nombreux jours de relâche, elle est loin d’être la mieux lotie. Tour d'horizon des 5 pays d’Europe avec le plus de jours de congés, selon les chiffres de l’EURES, le service européen de l’emploi.

Espagne

Loin devant les autres pays de l’Union européenne, l’Espagne culmine en haut de ce classement. Avec trente jours de congés payés et quatorze jours fériés, les salariés obtiennent un total de quarante-quatre jours non travaillés par an, hors week-ends.

Estonie

En deuxième position vient l’une des démocraties baltes, l’Estonie. Les Estoniens bénéficient chaque année de vingt-huit jours de congés et onze jours fériés, soit trente-neuf jours non travaillés.

Autriche

L’Autriche se place en troisième position de ce classement de l’EURES. Les Autrichiens ont le droit à vingt-cinq jours de congés et treize jours fériés, soit trente-huit jours non travaillés.

Finlande

Le quatrième pays aillant le plus de jours non-travaillés est la Finlande avec trente-huit jours non travaillés. Les Finlandais ont chaque année vingt-quatre jours de congés et quatorze jours fériés.

Luxembourg

Notre voisin le Luxembourg est cinquième de ce classement avec trente-sept jours non travaillés hors week-end chaque année. Les Luxembourgeois ont vingt-six jours de congés et onze jours fériés.

La moyenne européenne

En revanche, la Lettonie est mal lotie, où les salariés n'ont le droit qu'à vingt-sept jours non travaillés, et à Malte, où ce chiffre est de seulement vingt-trois.

Les salariés de l'Union européenne bénéficient en moyenne de 33,4 jours non travaillés par an : 12 jours fériés, et 21,4 congés payés. La France donne plus de congés payés que la moyenne (25) mais compte moins de jours fériés (11).