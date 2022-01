Clément Beaune : «L'idée d'un mur pour barricader l'Europe est une absurdité»

Clément Beaune était l'invité de Sonia Mabrouk sur CNEWS, dans le Grand Rendez-vous. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, a rejeté l'idée d'un financement de murs aux frontières par l'Union européenne.

«L'idée de hisser des barricades les plus large et les plus hautes possibles, qui vont enfermer l'Europe et la protéger complètement, c'est une absurdité, [...] une illusion», a-t-il fait savoir.

LR et le RN dans le viseur

Le secrétaire d'Etat s'en est ensuite pris aux concurrents directs d'Emmanuel Macron en vue de la présidentielle. «Valérie Pécresse a dit "je veux des murs", après, parce que ce n'était pas assez fort, elle a dit "je veux des murs de barbelés", [...] et après elle a dit "je veux quand même des points de passage". Moi des murs avec des portes, je ne sais pas ce que c'est en termes de protection», a-t-il ironisé.

Puis, après la candidate des Républicains, Clément Beaune a ciblé celle du Rassemblement national. «Marine Le Pen a mis un grand paravent derrière son projet européen, a-t-il estimé. Il ne faut pas se laisser intoxiquer par quelque chose qui à l'air plus présentable, mais qui est un masque devant le projet européen. Il faut qu'elle propose des réformes précises de l'Union européenne. [...] Elle n'a rien proposé, y compris sur le plan migratoire.»

Mais le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes a également abordé des sujets plus franco-français, notamment la sécurité, considérée comme un des points faibles du président de la République. «Nous sommes sur ce sujet très sérieux depuis le départ. L'augmentation des effectifs, on n'a pas attendu de le faire ces six derniers mois ou parce qu'il y a une campagne présidentielle qui pointe son nez», a-t-il assuré.