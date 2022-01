Allemagne : des catholiques dénoncent les «discriminations» au sein de l'Eglise en faisant leur coming out

En Allemagne, plusieurs dizaines de catholiques LGBTQI+ ont fait leur coming out publiquement afin de dénoncer la «discrimination et l’exclusion» subie au sein de l’Église.

Au total, c'est plus d’une centaine de catholiques allemands (prêtres, salariés de l’église ou simples pratiquants) qui ont révélé publiquement leur orientation sexuelle ce lundi 24 janvier.

Ensemble, ils souhaitent dénoncer les «discriminations» qu’ils subissent et demandent un «libre accès» aux professions pastorales.

Sur la page Instagram Outinchurch, ils ont publié plusieurs demandes, comme notamment «un changement du code du travail discriminatoire de l’Église» ou la suppression «formulations dégradantes et excluantes» dans les règlements.

Dans un manifeste, les fidèles ont estimé que ni «l’orientation sexuelle ou l’identité de genre» ni «l’engagement dans une relation ou un mariage non-hétérosexuel» ne doivent être «un obstacle à l’embauche ou un motif de licenciement.»

«parler au nom des personnes qui vivent encore dans la peur»

«Je suis gay et personne ne le sait encore aujourd’hui. J’aimerais que quelque chose change dans les relations au sein de l’Église», a confié Frank Kribber, aumônier de la prison de Lingen, au quotidien Bild. «Nous sommes si nombreux et l’Église ne veut pas le voir.»

Comme beaucoup, Uwe Grau, prêtre homosexuel au diocèse de Rotenburg-Stuttgart, «ne veut plus [se] cacher.» De son côté, Stephan Schwab, également prêtre, a choisi de dévoilé son identité sexuelle sur le site «parce qu[’il] croi[t] et qu[’il est] fermement convaincu qu[’il fait] du bon travail même en tant que prêtre gay».

Pour Marie Kortenbusch, professeure de théologie salariée par l’Église et mariée secrètement avec une femme depuis deux ans, il est «merveilleux de pouvoir désormais parler au nom des personnes qui vivent encore dans la peur», a-t-elle confié à Bild.

Le Vatican toujours hostile au mariage homosexuel

Les signataires du manifeste ont reçu, ce lundi matin, le soutien de Stefan Hesse, archevêque de Hambourg. « Une Église dans laquelle on doit se cacher à cause de son orientation sexuelle ne peut pas, à mon avis, être dans l’esprit de Jésus.» Le religieux s’est même dit partisan d’une évolution de la «morale sexuelle et du droit du travail de l’Église.»

Cet événement intervient alors que le Vatican a récemment réfuté la «théorie du genre», qualifiée de «projet idéologique» par le Pape François. Ce dernier a même approuvé, en mars 2021, une note du Vatican considérant l’homosexualité comme «un péché», confirmant ainsi l’impossibilité pour les couples homosexuels de recevoir le sacrement du mariage.

Ce lundi soir, plusieurs témoignages de catholiques allemands LGBTQI+ seront diffusés à la télévision publique, dans le cadre d’un documentaire d’investigation intitulé «Comme Dieu nous a créés». Celui-ci vise également à dénoncer les intimidations et les discriminations dont sont victimes les catholiques allemands.