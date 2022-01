Athènes : De fortes chutes de neige ont perturbé le trafic routier (Vidéo)

Une grande partie de la Grèce, dont la capitale du pays, s'est retrouvée le 24 janvier recouverte de neige en raison d'une vague de froid avec des températures qui sont descendues parfois jusqu'à -14 degrés Celsius. Accompagnées de vents glaciaux, ces chutes de neige ont gêné la circulation routière mais aussi provoqué des coupures d'électricité.

Pour la première fois cet hiver, Athènes et de nombreuses îles de la mer Egée dont la Crète, ont ainsi été touchées par d'importantes chutes de neige. Un épais manteau blanc a enveloppé le centre de la capitale grecque entrainant la fermeture du Parlement ainsi que des écoles.

Le 24 janvier 2022, les autorités grecques ont envoyé des alertes d'urgence sur tous les téléphones portables de la région élargie d'Athènes, avertissant de fortes chutes de neige au cours des prochaines heures mais aussi pour le lendemain et demandant à la population d'éviter tout déplacement inutile.

Les voitures devaient être obligatoirement équipées de chaînes pour pouvoir circuler dans certaines parties de la périphérie nord de la capitale. Cependant, le transport aérien et maritime n'ont pas été affectés mais la circulation des rames du métro athénien en direction de l'aéroport a été perturbée.

Les îles de la mer Egée également touchées

D'épais flocons sont également tombés sur plusieurs îles grecques de la mer Egée, provoquant l'isolement de villages de montagne sur celles d'Andros, de Naxos et de Tinos et recouvrant les plages de Mykonos.

D'importantes chutes de neige se sont produites sur l'île d'Eubée, au nord d'Athènes, déja ravagée par des incendies cet été.

Tandis que de nombreux villages étaient privés d'électricité, les municipalités ont déployé les moyens nécessaires pour maintenir les principaux axes routiers ouverts.

Même si la neige est fréquente dans les montagnes grecques et dans la partie nord du pays, elle est en revanche plus rare dans le centre d'Athènes et sur les îles de la mer Egée.

En 2021, la capitale grecque a été frappée par une exceptionnelle tempête de neige aux graves conséquences comme la coupure de l'électricité pendant plusieurs jours dans certains quartiers de la ville ainsi que la paralysie de son trafic routier.