La France conseille de reporter les voyages non essentiels vers l’Ukraine

La situation est toujours plus tendue entre la Russie, l’Ukraine, l’Union européenne et les États-Unis. Alors que Londres et Washington rapatrient leur personnel diplomatique de Kiev, craignant une attaque imminente des forces russes, la France conseille de reporter ses voyages en Ukraine.

Dimanche 23 janvier, le ministère des Affaire étrangères a en effet publié une nouvelle recommandation : «Dans le contexte des tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l’Ukraine, il est recommandé de faire preuve d’une vigilance renforcée et il est formellement déconseillé de se rendre dans les zones frontalières du nord et de l’est du pays.

Dans la mesure du possible, il est conseillé de différer les déplacements sans caractère indispensable ou urgent en Ukraine», peut-on lire sur le site diplomatie.gouv.fr.

La France n’a toutefois pas encore décidé, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, de rapatrier le personnel de son ambassade à Kiev et les diplomates et leurs familles présents en Ukraine.

La France «prête à adapter sa position»

«Nous restons en étroite concertation avec tous nos partenaires, notamment européens (..) et nous nous tenons prêts à adapter notre position si la situation le justifie», a déclaré le porte-parole du ministère. L’Union européenne n’a pas prévu elle non plus de faire rentrer ses diplomates.

L’Otan a en effet déplacé ses navires et des avions de combat pour renforcer ses défenses en Europe de l'Est. Alors que plusieurs pays jugent très probable que la Russie envahisse prochainement l’Ukraine, Moscou dénonce une «hystérie». Les autorités ukrainiennes ont-elles-même jugé que le retrait des diplomates américains et britanniques était une décision «prématurée».