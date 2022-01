Une délégation de talibans à Oslo pour entamer des discussions avec les diplomates occidentaux

C’est une première depuis la reprise de contrôle de l’Afghanistan par les Talibans. A partir de ce lundi, des représentants Talibans sont à Oslo (Norvège), pour discuter de la crise humanitaire qui sévit en Afghanistan.

Les discussions doivent se tenir sur trois jours, a rapporté la BBC. Elles aborderont la question du respect des droits de l’Homme mais également de l’urgence humanitaire en Afghanistan, où 95% de la population manque de nourriture selon l’ONU.

La délégation talibane est menée par leur ministre des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi. Elle rencontre celle des pays occidentaux avec des représentants des Etats-Unis, de France, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie, de l'Union européenne et de Norvège.

«Tout en cherchant à résoudre la crise humanitaire, nous poursuivrons une diplomatie lucide avec les talibans (dictée par) notre intérêt constant pour un Afghanistan stable, respectueux des droits et inclusif», a tweeté dimanche le représentant spécial américain, Thomas West.

As we seek to address humanitarian crisis together with allies, partners, and relief orgs, we will continue clear-eyed diplomacy with the Taliban regarding our concerns and our abiding interest in a stable, rights-respecting and inclusive Afghanistan.

— U.S. Special Representative Thomas West (@US4AfghanPeace) January 23, 2022