Emmanuel Macron rencontre le chancelier Olaf Scholz sur fond de tensions avec la Russie

Le président français Emmanuel Macron se rend ce mardi à Berlin pour un dîner avec le chancelier Olaf Scholz. L'occasion pour les deux dirigeants d'évoquer les thématiques liées à la présidence française de l'Union européenne mais aussi d'accorder les violons français et allemands sur le dossier russo-ukrainien.

Si la Russie n'est pas explicitement citée parmi les sujets de discussions, nul doute que la crise militaire qui se joue à la frontière de l'Ukraine sera au menu des échanges. Exclus des négociations bilatérales entre les Etats-Unis et la Russie, Allemands et Français doivent s'accorder pour peser dans la balance.

Mais sur le dossier russe, l'Allemagne affiche une ambiguïté qui perturbe ses partenaires européens. Tandis que la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts) a assuré la semaine dernière que son pays ferait «tout pour garantir la sécurité de l'Ukraine», Olaf Scholz (SPD) s'est montré jusqu'ici plus réservé.

LeS TERGIVERSATIONS ALLEMANDES INQUIÈTENT

Soucieux de ne pas alimenter les tensions, le nouveau chancelier refuse de livrer des armes à l'Ukraine et appelle à la «prudence» dès lors qu'il s'agit de sanctions à l'égard de la Russie, évoquant de possibles «conséquences» pénalisantes pour l'Allemagne.

La situation illustre la division de la coalition au pouvoir sur la politique extérieur, entre des écologistes favorables à la fermeté vis-à-vis de Moscou et des socio-démocrates plus conciliants.

Samedi, un incident diplomatique n'a fait que souligner le malaise. Le chef de la Marine allemande a dû démissionner après avoir provoqué un tollé en qualifiant d'«ineptie» l'idée d'une invasion de l'Ukraine et en estimant que Vladimir Poutine «mérite probablement» le respect.

L'allemagne Trop indulgente avec Moscou ?

Le SPD a historiquement fait preuve d'une certaine indulgence vis-à-vis de Moscou, fidèle à l'«Ostpolitik» du chancelier Willy Brandt qui a engagé dans les années 70 une politique de rapprochement avec l'URSS. Mais en cas d'invasion imminente, la chancellerie est-elle prête à revoir sa ligne ?

«Je peux vous dire que les Allemands partagent tout à fait nos inquiétudes et qu'ils sont résolus et déterminés à répondre rapidement, efficacement et en présentant un front uni», a assuré dimanche le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, dans une déclaration en forme de mise en garde.

La question du gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne, cristallise les tensions. Les Occidentaux voudraient l'utiliser comme levier de sanctions en cas d'attaque russe mais les socio-démocrates qui ont soutenu sa construction - achevée en septembre 2021 - n'y sont pas favorables.

RAVIVER LE «FORMAT NORMANDIE»

Le président français entend néanmoins avancer sur certains dossiers, notamment la réactivation du «format Normandie» pour réunir autour d'une même table la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie. Créé en 2014 pour résoudre la guerre du Donbass, ce cadre de négociations pourrait permettre de faire revenir les Européens au centre du jeu et aurait le mérite de sortir du bras de fer Russie/Etats-Unis qui n'a, pour l'instant, permis aucune avancée.

Depuis le 1er janvier, la France, succédant à la Slovénie, préside pour six mois le Conseil de l'Union européenne. L'Allemagne assume pour sa part depuis le début de l'année la présidence du G7. Elle accueillera du 26 au 28 juin au château d'Elmau, dans les Alpes bavaroises, le prochain sommet des dirigeants du G7. Ces deux présidences arrivent simultanément à un moment critique pour l'Europe et pourraient servir les intérêts franco-allemands.

Ce mardi, Emmanuel Macron se rend pour la première fois à Berlin depuis la prise de fonction d'Olaf Scholz début décembre, successeur d'Angela Merkel. Le nouveau chancelier avait effectué le 10 décembre son premier voyage à l'étranger à Paris, respectant une longue tradition d'après-guerre. Les deux dirigeants avaient affiché leurs «convergences» de vues sur l'Europe et leur volonté de «travailler ensemble» face aux grands défis internationaux.