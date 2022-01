Etats-Unis : Elle trouve un ticket de loterie à 3 millions de dollars dans ses e-mails indésirables

La curiosité peut être un défaut qui rapporte gros. Une Américaine de 55 ans a récemment découvert qu’elle avait remporté 3 millions de dollars (2,7 millions d’euros environ) en ouvrant un mail placé dans ses courriers indésirables.

Attirée par le jackpot de plusieurs millions de dollars, Laura Spears avait acheté son ticket du Mega Millions en ligne, a rapporté la BBC.

«Quelques jours plus tard, je cherchais un e-mail manquant, alors j’ai regardé dans le dossier spam de mon compte de messagerie, a expliqué l’heureuse gagnante aux organisateurs de la loterie. C'est alors que j'ai vu un e-mail de la loterie disant que j'avais gagné un prix».

Laura Spears got the surprise of a lifetime when she checked her spam folder and realized she'd won a $3 million Mega Millions prize! https://t.co/ZmCSxPDQR8 pic.twitter.com/HjFeLrL8kR

— Michigan Lottery (@MILottery) January 21, 2022