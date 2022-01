Pérou : 900 personnes évacuées du Machu Picchu après des inondations

Au Pérou, quelque 900 personnes ont été évacuées de la ville de Machu Picchu Pueblo, à quelques encablures de l’ancienne cité inca, à cause de fortes pluies ayant détruit des habitations. Une personne est portée disparue.

Après de fortes pluies, la rivière Alccamayo est sortie de son lit il y a quelques jours, provoquant d’importants débordements et causant de gigantesques traînées de boue, et donc des dégâts dans les habitations mais aussi sur le réseau de chemins de fer. Ces inondations concernent une grande partie de la région de Cuzco, dans la cordillère des Andes.

«Jusqu'à présent, en coordination avec les entreprises Inka Rail et Peru Rail, (nous avons) réussi à transférer 889 touristes de Machu Picchu Pueblo à Ollantaytambo», ont indiqué les autorités dans un communiqué.

Une personne a été blessée et une autre est portée disparue. Elle n’avait toujours pas été retrouvée ce lundi, ont déclaré des officiels péruviens.

En raison des dégâts causés par les inondations, le service de trains pour les touristes désirant visiter le Machu Picchu est suspendu au moins jusqu’au 27 janvier, a indiqué de son côté l’opérateur ferroviaire Peru Rail.

Heavy rain has caused flooding & landslides in #Peru’s highland region of Cusco. #SouthAmerica





Further downpours to come. pic.twitter.com/LLPFzSDjAI

