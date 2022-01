Risque de guerre en Ukraine : où en est la situation ?

La tension n'est pas retombée. Depuis novembre dernier, la Russie masse des troupes à la frontière ukrainienne et ravive le souvenir de l'annexion de la Crimée en 2014. Les Occidentaux, Etats-Unis en tête, sont en état d'alerte et se préparent au pire.

Une inquiétante escalade militaire

Depuis novembre 2021, les tensions ne font qu'augmenter entre la Russie d'un côté, l'Ukraine, les Etats-Unis et les pays membres de l'Otan de l'autre. Alors que près de 100.000 soldats russes sont toujours massés à la frontière ukrainienne, les Occidentaux craignent une invasion imminente du territoire ukrainien. Moscou nie toute intention belliqueuse et prétend défendre son territoire contre «des exercices militaires provocants» menés par l'Otan aux périphéries de la Russie.

Si la crise était latente, tout s'est accéléré en janvier. Le 14 du mois, plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens ont été la cible d'une cyberattaque massive, imputée à la Russie. Le même jour, Washington a accusé Moscou d’avoir dépêché en Ukraine des agents chargés de mener des opérations de «sabotage» afin de créer un «prétexte» pour une invasion.

De part et d'autre, les Etats-Majors se préparent à l'éventualité d'un conflit armé. Côté russe, le Kremlin déploie depuis la mi-janvier des soldats en Biélorussie pour des exercices de «préparation au combat», signe que la Russie peut attaquer l’Ukraine «à tout moment» selon Washington. Moscou mobilise aussi sa flotte et a annoncé un agenda de manœuvres navales dans l'Atlantique, l’Arctique, le Pacifique et la Méditerranée.

Côté occidental, le Pentagone a placé le 24 janvier 8.500 militaires en état d'alerte, prêts à intervenir sous cinq jours, tandis que l'Otan envoie des navires et des avions de combat en Europe de l'Est.

Dernier mouvement en date, l'Ukraine a affirmé ce 25 janvier avoir démantelé un groupe coordonné par les services spéciaux russes qui préparait des attaques armées contre des infrastructures pour «déstabiliser» le pays.

Les négociations dans l'impasse

Ces dernières semaines, les rencontres diplomatiques entre responsables russes et américains se sont multipliées. Sommet Biden-Poutine en décembre, longues tractations en Suisse début janvier, rencontre entre le secrétaire d'Etat Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov vendredi dernier... Aucun de ces rendez-vous n'a permis de désescalade, chaque partie accusant l'autre de faire échouer les négociations.

Concrètement, Moscou exige un engagement écrit des Américains sur le non-élargissement de l'Otan à l'Ukraine et à la Géorgie et demande un retrait des forces de l'Otan des pays d'Europe de l'Est ayant rejoint l'alliance atlantique après 1997, notamment de Roumanie et Bulgarie. Des demandes inacceptables pour Washington, qui préfère négocier sur le contrôle des armements et la limitation des manœuvres militaires.

Alors qu'aucune partie n'est prête à faire des concessions, l'option diplomatique semble épuisée. Les Occidentaux souhaitent malgré tout poursuivre le dialogue. Selon une source européenne consultée par l'AFP, une nouvelle réunion serait déjà prévue entre Antony Blinken et Sergueï Lavrov.

Des sanctions lourdes en cas d'attaque