Donald Trump moins riche que ce qu’il avançait auparavant ?

La fortune Donald Trump serait estimée, en 2020, à 93 millions de dollars, d’après des documents consultés par Forbes. Beaucoup moins que le montant dont il avait jusque-là affirmé disposer.

793 millions de dollars, c’est la fortune totale que Donald Trump disait détenir dans une interview donnée en 2015 au magazine Forbes.

Mais la procureure générale de New York, Letitia James, a publié la semaine dernière une mine de documents sur les finances de l'homme d'affaires, dans le cadre d’une enquête sur une éventuelle fraude émanant de la société The Trump Organization.

La parole de Trump mise en doute

Analysés par Forbes, les documents remettent largement en question les dires de l’ex-président américain sur sa fortune.

La richesse totale de Donald Trump reste difficilement quantifiable en raison de la complexité des affaires qu’il entretient. Malgré tout, même si les 93 millions de dollars relevés par les documents ne représentent qu’une partie des actifs dont dispose Trump, ils resteraient bien inférieurs aux différentes estimations que l’homme d’affaires avait jusque-là fournies.

Plus tôt, en 2015, Donald Trump avait assuré posséder 302 millions de dollars. Avant de grossir le chiffre à 793 millions auprès de Forbes : «je cède des choses», avait-il justifié, évoquant notamment la vente du concours Miss Univers pour près de 30 millions de dollars.

The Trump Organization dans le viseur

Les avoirs fluctuent naturellement et légitimement en raison des activités commerciales directes qu’il entretient. Mais ses déclarations, questionnables, ont poussé Letitia James à mener un examen plus minutieux. Evoquant le fait qu’exagérer la valeur des actifs de The Trump Organization peut équivaloir à une fraude.

The Trump Organization a nié tout acte répréhensible et précisé que l’enquête relevait davantage de la politique que de véritables doutes sur les activités de la société.