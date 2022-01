DIRECT - Coronavirus : La Russie a enregistré plus de 660.000 morts depuis le début de la pandémie

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a dévoilé jeudi 20 janvier le calendrier de l'allègement des mesures de restrictions. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

20H20

Plus de 660.000 morts ont été enregistrés en Russie depuis le début de la pandémies selon les statistiques officielles.

19h01

La Cour de justice de la République (CJR) a jugé irrecevables 253 plaintes sérielles déposées contre le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti pour injures publiques envers particuliers, a annoncé vendredi le procureur général près la Cour de cassation dans un communiqué.

Ces 253 plaintes avaient été rédigées en des termes identiques à partir d'un formulaire mis en ligne par l'avocat Fabrice Di Vizio, figure du mouvement anti-pass familière connue pour ses recours et actions collectives massives.

Lundi, le procureur général près la Cour de cassation avait déjà annoncé avoir classé sans suite 19.685 plaintes «types» rédigées également à partir d'un formulaire payant de Me Di Vizio et déposées contre plusieurs membres du gouvernement, dénonçant notamment le pass sanitaire et la promotion de la vaccination contre le Covid-19.

18h00

L'Agence du médicament ANSM a rejeté la demande d'autorisation d'anticorps de synthèse contre le Covid-19 produits par la société française Xenothera, faute d'"intérêt thérapeutique" prouvé à ce stade, a-t-elle indiqué vendredi.

Le laboratoire basé à Nantes avait demandé une autorisation pour son médicament Xav-19 dans le traitement des «atteintes pulmonaires modérées dues au Covid-19». «A ce stade, les données fournies par le laboratoire ne permettent pas de démontrer cliniquement l'intérêt thérapeutique des anticorps polyclonaux» pour cette indication, écrit l'agence, selon laquelle il n'est pas prouvé que le rapport bénéfice-risque soit positif.

17h50

Le chef de l’Etat congolais Denis Sassou Nguesso a demandé vendredi aux policiers, gendarmes et militaires, vaccinés selon lui à 99% contre le Covid-19, de sensibiliser la population, dont la couverture vaccinale globale dépasse à peine les 10%.

«La force publique est à plus de 99% vaccinée. C'est un exemple de cohésion et de discipline», a déclaré le président lors d'une cérémonie de port d'insignes de grade. «Je l'invite à se mettre en liaison avec le peuple, à participer à sa sensibilisation, pour qu’il adhère au processus engagé», a-t-il ajouté.

17h30

Pharmaciens, infirmiers et sages-femmes devraient être «autorisés à prescrire et administrer» tous les vaccins prévus à partir de 16 ans, recommande la Haute autorité de santé (HAS) dans un avis rendu public vendredi.

Le Covid a fait sauter les digues. Pharmaciens, infirmiers et sages-femmes ont «largement contribué à la montée en puissance de la campagne de vaccination» contre le coronavirus et ont pu «démontrer l'intérêt» de «l'élargissement des compétences vaccinales», observe la HAS dans un communiqué.

15h48

La Commission européenne a été épinglée vendredi par la médiatrice de l'UE après son refus de transmettre à la presse des textos échangés par sa présidente avec le PDG de Pfizer sur les achats de vaccins contre le Covid-19.

La médiatrice, Emily O'Reilly, a demandé à ce que le cabinet d'Ursula von der Leyen procède à «une recherche plus approfondie» afin de retrouver ces messages et évaluer si leur contenu peut être révélé conformément aux règles de transparence applicables aux documents de l'UE.

La Commission va envisager une mise à jour de sa politique d'accès aux documents, a indiqué un porte-parole interrogé lors d'un point de presse vendredi, sans vouloir donner plus de détails.

15h27

Plus des trois quarts des soignants éligibles ont déjà reçu la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19, qui leur sera obligatoire pour pouvoir exercer à partir de dimanche, sous peine d'être suspendu sans rémunération.

15h06

L'Islande prévoit la levée de toutes ses restrictions liées au Covid-19 d'ici mi-mars, point d'orgue d'un plan d'assouplissement en trois étapes présenté vendredi par le gouvernement.

13h47

Un compromis entre pays riches et en développement pourrait être trouvé sur une levée des brevets pour les vaccins contre le Covid-19 dans "les prochaines semaines", a estimé la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala.

13h29

Le ministère de l'Education nationale annonce le report des épreuves de spécialités du baccalauréat à la mi-mai.

13h23

Omniprésent depuis plusieurs semaines dans les contaminations, le variant Omicron est désormais lié à plus d'un décès sur deux avec Covid-19 à l'hôpital, selon des chiffres publiés vendredi par le ministère de la Santé.

Présent dans 99% des tests PCR positifs, 88% des entrées en hospitalisation conventionnelle et 79% des admissions en soins critiques, Omicron a également concerné 57% des décès "survenus à l'hôpital avec Covid-19" durant la semaine du 17 au 23 janvier, précise la direction des statistiques (Drees) dans un communiqué. Sur cette même période, Santé publique France a recensé 1.598 décès liés au Covid à l'hôpital.

11h43

Le ministère de l'Education a publié vendredi ce matin les derniers chiffres liés à l’épidémie de Covid-19 dans les établissements scolaires. 21 049 classes sont actuellement fermées en France et un demi-million d’élèves ont été testés positifs sur les sept derniers jours.