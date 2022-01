Covid-19 : Meghan Markle et le prince Harry expriment leurs inquiétudes concernant la désinformation sur Spotify

Meghan Markle et le prince Harry ont suivi l’initiative de Neil Young, Joni Mitchell et James Blunt. Liés à Spotify par contrat depuis le 15 décembre 2020, les Sussex ont été alarmés par certains podcasts sur la plate-forme contenant de fausses informations sur le Covid-19.

Alors que scientifiques, professionnels de santé et célébrités protestent contre la présence du podcast «The Joe Rogan Experience», accusé de faire circuler de fausses informations sur le coronavirus, le couple princier a choisi son camp.

Pour exprimer leurs préoccupations quant à la désinformation sur la plate-forme, Harry et Meghan ont pris la parole ce dimanche 30 janvier via le porte-parole d’Archewell, leur propre fondation.

«Nous sommes déterminés à poursuivre notre travail»

«Chaque jour, des centaines de millions de personnes sont touchées par les graves dégâts de la désinformation. En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify au sujet des conséquences trop réelles de la désinformation liée à la Covid-19 sur sa plate-forme», a déclaré le porte-parole cité par l’agence de presse Reuters.

«Nous avons continué d’exprimer nos soucis à Spotify afin de veiller à ce que des changements soient apportés à cette plate-forme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous attendons à ce que Spotify soit à la hauteur et nous sommes déterminés à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait.», a-t-il ajouté.

Joe Rogan, l’incontrôlable

Classé numéro 1 sur Spotify en 2021, «The Joe Rogan Experience» a cumulé environ 1 millions d’écoutes.

Néanmoins, les propos de la star américaine sur la plate-forme ont suscité une vague d’indignation auprès des célébrités américaines et britanniques. En effet, cette personnalité est accusée de répandre de fausses informations notamment sur la pandémie de Covid-19 et les vaccins.

Courant janvier, 270 scientifiques ont interpellé le géant suédois dans une lettre ouverte lui demandant de prendre des mesures contre la désinformation.

Depuis le début de l’épidémie, Spotify a déclaré avoir travaillé à équilibrer «la sécurité des auditeurs et la liberté des créateurs» et avait supprimé plus de 20.000 podcasts liés à la COVID-19 conformément à ses «politiques de contenu détaillé».