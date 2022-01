Le président israélien en visite aux Emirats, une première

Le président israélien Isaac Herzog est arrivé ce dimanche aux Emirats arabes unis, pour la première visite officielle d'un chef d’Etat d'Israël dans ce pays arabe du Golfe après la normalisation des relations entre les deux Etats en 2020.

Invités par Mohammed ben Zayed, le prince héritier d'Abou Dhabi et dirigeant de facto du pays, Isaac Herzog et son épouse Michal sont arrivés dans la capitale émiratie à 12h pour une visite de deux jours.

Le 15 septembre 2020, les Emirats arabes unis et Bahreïn étaient devenus les premiers pays arabes du Golfe à normaliser publiquement leurs relations avec Israël, sous l'impulsion de Donald Trump, alors président des Etats-Unis.

A son départ d'Israël, Isaac Herzog a parlé d'une visite «historique», affirmant apporter «un message de paix pour toute la région», selon un communiqué de son bureau. Le président israélien doit également rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, d'autres responsables émiratis et des représentants de la communauté juive locale.

Lundi, Isaac Herzog se rendra à Dubaï - autre émirat de la fédération - où il rencontrera le cheikh Mohammed ben Rached Al-Maktoum, chef du gouvernement et ministre de la Défense. Il se rendra sur le site de l'Exposition universelle 2020 pour la fête nationale israélienne.

Des accords historiques entre Israël et les pays arabes

Cette «visite historique (...) améliorera les relations bilatérales entre les deux pays, avec pour objectif de signer prochainement des accords commerciaux importants», a tweeté de son côté samedi l'ambassadeur des Emirats en Israël, Mohamed Al-Khaja.

Les accords de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis avaient été signés par l'ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et approuvés par l'actuelle coalition au pouvoir, alors dans le camp de l'opposition. Ces «accords d'Abraham» avaient également abouti à des pactes similaires avec le Maroc et le Soudan.

Ils ont été dénoncés par les Palestiniens comme une «trahison», la résolution du conflit israélo-palestinien étant longtemps restée une condition à toute normalisation des relations des pays arabes avec l'Etat hébreu. Les Emirats ont signé depuis la normalisation une série d'accords avec Israël allant du tourisme à l'aviation en passant par les services financiers.

En décembre, le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait effectué une première visite officielle aux Emirats pour «approfondir la coopération dans tous les domaines».