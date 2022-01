Qu'est ce que le «Bloody Sunday», dont le 50e anniversaire est commémoré en Irlande du Nord ?

Renommé «les Troubles» au Royaume-Uni, le conflit nord-irlandais a duré 30 ans, de 1968 à 1998. Opposant les catholiques favorables à l'unification de l'Irlande aux protestants loyaux à la couronne britannique, cette guerre a connu plusieurs épisodes de violence. L'un d'entre eux a néanmoins été crucial : le Bloody Sunday («Dimanche sanglant», ndlr), qui s'est produit il y a tout juste 50 ans.

Ce 30 janvier 1972, les parachutistes britanniques ont ouvert le feu sur une manifestation de militants catholiques. Treize personnes ont été tuées ce dimanche là, et une 14e a succombé les jours suivants. Six d'entre elles étaient âgées de 17 ans et toutes ont été abattues par balles, la plupart dans le dos. 16 blessés ont par ailleurs été enregistrés, dont plusieurs gravement atteints.

Tomorrow marks a tragic day in our history, the 50th anniversary of Bloody Sunday. This was one of the darkest days of the Troubles. We must learn from the past, reconcile, and build a peaceful future for people in Northern Ireland.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 29, 2022