Spotify : la plate-forme annonce des mesures contre la désinformation après de vives critiques

Accusée d'autoriser la désinformation sur le Covid-19 sur sa plate-forme, Spotify s'appête à prendre des mesures, a annoncé ce dimanche le géant suédois de la musique en ligne.

Le numéro un mondial du streaming musical va notamment introduire des liens dans tous les podcasts évoquant le Covid, guidant ses utilisateurs vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées, a annoncé son PDG et fondateur Daniel Ek dans un communiqué.

Un mouvement de boycott avait été lancé par la légende du folk-rock Neil Young, qui demandait dans une lettre ouverte à Spotify de retirer sa musique de la plate-forme, en raison du podcast animé par Joe Rogan, très populaire aux Etats-Unis. Depuis le début de la pandémie, cet Américain a reçu de nombreux invités, certains diffusant des informations jugées erronées et dangereuses sur le Covid-19. Neil Young a notamment regretté que Spotify soit devenu un lieu «où des mensonges sont vendus contre de l'argent».

Les personnalités font entendre leurs voix

Dans la foulée, la chanteuse canadienne Joni Mitchell a elle aussi annoncé retirer sa musique de la plate-forme. «Des irresponsables répandent des mensonges qui coûtent la vie des gens. Je suis solidaire de Neil Young et des communautés scientifiques et médicales mondiales sur cette question», a-t-elle déclaré.

Le prince Harry et Meghan Markle ont également exprimé «leurs inquiétudes» à leur partenaire Spotify, avec qui ils avaient conclu en décembre 2020 un partenariat de plusieurs années pour produire un podcast baptisé «Archwell Audio». Un contrat estimé à 25 millions de dollars par plusieurs médias dont le New York Post et la BBC.