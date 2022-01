Belgique : Découvrez ce nouveau passeport insolite disponible le 7 février (Vidéo)

Tintin, Lucky Luke, Blake et Mortimer... Ces icônes de la BD peupleront les pages de la nouvelle version du passeport belge qui sera délivré à partir de la semaine prochaine par les autorités du pays. Une reconnaissance officielle de la Belgique pour ses célèbres héros de papier.

A partir du 7 février 2022, les nouveaux passeports belges seront ornés de personnages fameux du 9e art tels que Tintin, Largo Winch, Boule et Bill, les Schtroumpfs, Natacha, Spirou et Fantasio ou bien encore le Marsupilami. Ceux-ci remplaceront les monuments historiques et autres bâtiments officiels du Plat Pays qui étaient reproduits auparavant sur les doubles pages intérieures du passeport.

L'annonce officielle a été faite le 27 janvier par Sophie Wilmès, la ministre belge des Affaires étrangères, et partagée sur les réseaux sociaux.

Nous lançons un nouveau passeport au design inédit avec les héroïnes et héros de bande-dessinée.





Le nouveau passeport belge est encore plus sûr grâce aux nouvelles techniques de sécurisation et de personnalisation.





N'ayant pas changé depuis 2008, le passeport du royaume de Belgique était donc de nature à être falsifié plus facilement, d'autant plus que ce document d'identité délivré officiellement par les autorités belges a toujours figuré en bonne place dans le classement de ceux parmi les plus puissants au monde. «La Belgique se situe à la 5e place sur 90 des passeports les plus puissants du monde», a déclaré Sophie Wilmès, la ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'il permet d'accéder à un très grand nombre de pays dont la plupart sans visas. Cette caractéristique lui vaut d'être très apprécié des fraudeurs et fabricants de faux-papiers. En 2021, la ministre belge des Affaires étrangères a indiqué que 500 dossiers concernant des fraudes avaient été ouverts.

Un passeport plus sécurisé

La ministre des Affaires étrangères a souligné que ce nouveau design n'était pas qu'un simple hommage rendu à la bande dessinée. «L'avantage d'utiliser la thématique de la bande dessinée est double. Non seulement, nous mettons en évidence la bande dessinée comme art de premier ordre au niveau belge. Mais le fait d'avoir ces dessins assez complexes permet d'augmenter le niveau de sécurité. Car dans ces dessins sont incluses des techniques de sécurité», a-t-elle expliqué.

Cette nouvelle version de passeport a vu le nombre d'éléments de sécurité doubler et passer de 24 à 48. Les renseignements relatifs à l'identification personnelle couvrent désormais deux pages, au lieu d'une seule dans la version précédente. Une troisième photo a été ajoutée avec impression mixte laser et perforation. La puce électronique se trouve sur la page principale qui est en polycarbonate.

Si son design et son système de protection changent, en revanche, son prix et sa validité restent inchangés. Le passeport belge sera facturé 65 euros pour une personne majeure pour une durée de 7 ans, et 35 euros pour une personne mineure avec une validité de 5 années. En France, la validité du passeport est de 10 ans et son coût est de 86 euros pour un majeur, 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans et 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans.

A noter qu'à l'occasion du lancement de ce nouveau passeport, se tient jusqu'au 6 mars 2022 une exposition sur l'histoire du passeport belge, au Musée de la bande dessinée à Bruxelles.