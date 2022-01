Espace : le gagnant du premier vol touristique de SpaceX n'a pas pu embarquer à cause de son poids

Kyle Hippchen s'y voyait déjà : le bruit des réacteurs, la force du décollage, les étoiles pour destination... Cet ancien pilote de ligne était l'heureux gagnant du tirage au sort organisé par SpaceX, en février 2020, pour gagner une place au sein du premier vol touristique dans l'espace. Pourtant, le jour J, en septembre dernier, il n'était pas à bord de la fusée.

Cet américain âgé de 43 ans s'est rendu compte, un peu tard, que son poids ne lui permettrait pas d'embarquer. Les critères de sélection du lauréat stipulaient qu'il ne devait pas dépasser les 113 kg. Or, à ce moment-là, Kyle Hippchen pesait 149 kg.

Auprès du New York Post, l'ancien pilote confie, ce dimanche 30 janvier, être «incroyablement déçu». Lors du concours, il avait dépensé plus de 500 euros pour maximiser ses chances, sans trop y croire. Etre sélectionné parmi les 72.000 participations enregistrées représentait une chance incroyable... qui lui a été enlevée.

«J'ai essayé de voir comment je pouvais perdre 36 kg en six mois, indique-t-il. C'est possible en réalité, mais ce n'est pas la chose la plus saine au monde.» Pour le réconforter, le milliardaire qui a sponsorisé le vol, Jared Isaacman, lui a permis de choisir son remplaçant.

Chris Sembrowski, ex-colocataire de Kyle Hippchen, a donc pris sa place dans la fusée de SpaceX. Amis de longue date, les deux hommes se sont rencontrés dans les années 1990, lorsqu'ils étudiaient à l'Université aéronautique d'Embry-Riddle. Le gagnant malheureux a ainsi pu suivre les étapes de préparation du vol, et même expérimenter l'apesanteur dans un avion zéro gravité. Un moment «génial» qui, faute de mieux, a un peu consolé Kyle Hippchen.