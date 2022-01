Pro-migrants et bisexuel : le nouveau Superman «woke» fait un flop aux Etats-Unis

Les fans de Superman n’apprécient pas la version «woke» de leur héros. Alors que DC Comics a décidé de lancer une nouvelle série de livres en réajustant la personnalité du personnage culte, les ventes ont dégringolé.

Sorti en juillet dernier, le premier numéro de Superman : Son of Kal-El, traite, comme son titre l’indique, non pas du vrai superhéros mais de son fils, Jonathan Kent. Celui-ci a les pouvoirs de son père, mais aussi une idéologie faite pour séduire les militants woke (personnes qui se disent particulièrement éveillées aux injustices subies par des minorités).

Ainsi, dans le comics, Jonathan Kent est un avocat qui défend les migrants illégaux et un activiste pour le climat. Il est également mis en scène ayant une relation avec un homme. Un héros de comics masculin ouvertement bisexuel, comme pour Harley Quinn du côté féminin, a revendiqué l’auteur de la bande dessinée, Tom Taylor, à IGN.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD

