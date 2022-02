Équateur : des inondations font au moins 11 morts et 32 blessés à Quito

Des inondations consécutives à des pluies diluviennes dans la ville de Quito en Équateur ont causé la mort d'au moins 11 personnes et fait 32 blessés, ont indiqué ce mardi les autorités locales, qui font également état de plusieurs bâtiments dévastés. Les familles sans abri ont été relogées dans des hôtels.

Ce sont les plus fortes pluies jamais observées depuis près de vingt ans dans la région.

Dans la journée de lundi, ces pluies abondantes ont fait déborder un bassin de rétention, provoquant un immense torrent d'eau.

Celui-ci s'est déversé sur un grand complexe sportif dans lequel s'entrainaient plusieurs athlètes, a expliqué le maire de la ville, Santiago Guarderas.

75 litres d'eau par mètre carré

Emportant tout sur son passage, le torrent d'eau et de boue charriant des pierres, rochers, voitures, et débris en tout genre, a envahi la capitale équatorienne et fait de nombreux dégâts dans les habitations aux alentours.

Selon le maire de Quito, il est tombé près de 75 litres d'eau par mètre carré, contre les 2 à 3 litres habituels en cette saison, et annoncés par la météo. «C'est un chiffre record que nous n'avons pas vu depuis 2003», a-t-il affirmé.

Les fortes intempéries qui s'abattent sur le pays ces derniers jours avaient déjà provoqué la rupture d'un pipeline géant de 485 kilomètres contenant du pétrole brut, et mis en danger la zone touchée, proche de la forêt amazonienne.