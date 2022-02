Coachella : le festival vend des tickets d'entrée «à vie» sous forme de NFT

À quelques semaines de l'ouverture, le festival américain Coachella va mettre en vente, ce vendredi 4 février, plusieurs collections de NFT, des certificats de propriété numérique, dont une série de 10 tickets d'entrée «à vie».

Les NFT (Non Fongible Token), où jetons non-fongibles, désignent des fichiers numériques non-interchangeables auxquels un certificat d'authenticité numérique a été rattaché, et stocké sur une blockchain. Autrement dit, il s'agit d'une image, photo, ou vidéo, ou tout autre fichier numérique qui détient un certificat de propriété qui le rend unique et qui permet d'en détenir les droits. Vendus à prix fixe ou aux enchères, ils permettent à l'acheteur de certifier le fait d'être propriétaire de l'élément qui lui est associé.

Introducing Coachella Collectibles NFTs Lifetime festival passes, digital collectibles redeemable for physical items & more available Friday at 10am PT at https://t.co/D8v4cD04wc





Explore our debut collections pic.twitter.com/eEPdVvxPhg — Coachella (@coachella) February 1, 2022

Une Expérience unique pour l'édition suivante

Dans le cas de Coachella, qui fera son grand retour officiel le 15 avril prochain, les organisateurs ont décidé de créer plusieurs collections de NFT. La plus importante représente 10 tickets d'entrée à vie pour le festival, et seront mis en vente ce vendredi 4 février. Les tickets correspondent à une entrée pour une ou deux personnes lors d'un des deux week-end du festival. Et ce, chaque année.

Chaque NFT s'accompagne en plus d'une expérience unique pour l'édition suivante, par exemple l'invitation à une fête secrète ou bien l'accès à une scène en plein concert, ou encore un dîner privé.

Les deux autres collections mises en vente seront d'une part 1.000 NFT associés à des livres physiques, vendus 160 euros l'unité, et d'autre part, 10.000 NFT associés à des photos du festival, vendus un peu plus de 50 euros l'unité.