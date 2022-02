DIRECT - Coronavirus : La Suède va lever la quasi totalité des restrictions le 9 février

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a dévoilé jeudi 20 janvier le calendrier de l'allègement des mesures de restrictions. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

11h42

Grâce à la forte immunité actuelle à travers l'Europe et la moindre sévérité d'Omicron, le continent est dans une situation de «cessez-le-feu» qui pourrait mener à la fin de la pandémie de Covid-19, a estimé jeudi la branche européenne de l'OMS.

Avec la fin de l'hiver, «cette période de protection plus élevée doit être considérée comme un +cessez-le-feu+ qui pourrait nous apporter une paix durable», a affirmé le directeur régional Europe de l'OMS, Hans Kluge lors d'une conférence de presse en ligne.

Cette situation ne pourra perdurer qu'à condition que l'immunité soit préservée en poursuivant les campagnes de vaccination et la surveillance des nouveaux variants, a-t-il toutefois précisé, engageant les autorités sanitaires à protéger les populations les plus vulnérables.

10h50

Le Norvégien Simen Krüger, champion olympique 2018 de skiathlon, ne pourra pas participer au skiathlon des Jeux olympiques 2022 dimanche après avoir été testé positif au Covid-19, a annoncé jeudi la Fédération norvégienne de ski. Krüger n'a pas pu encore rejoindre la Chine en raison de son test positif.

Les quatre Norvégiens alignés dimanche en skiathlon (15 km style classique + 15 km style libre) seront donc Johannes Klaebo, Hans Christer Holund, Sjur Roethe et Paal Golberg.

10h18

Le gouvernement suédois a annoncé jeudi lever la quasi totalité de ses mesures anti-Covid à compter du 9 février, face à une pandémie entrée dans une «nouvelle phase» avec le variant Omicron contagieux mais a priori moins sévère.

Parmi les mesures intérieures qui seront levées, les bars et les restaurants n'auront plus l'obligation de fermer à 23H00 et la jauge pour les rassemblements sera levée.