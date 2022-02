États-Unis : un cambrioleur se fait surprendre, s'excuse et dédommage ses victimes

Un cambrioleur s'est introduit dans le domicile d'un couple d'Américains dans l'État du Nouveau-Mexique, et s'est fait surprendre en flagrant délit. Contre toute attente, l'homme s'est excusé et a laissé 200 dollars de dédommagement avant de s'enfuir. L'homme est toujours recherché.

Le couple d'Américains rentrait tranquillement chez eux, ce dimanche 30 janvier, lorsqu'ils ont découvert cet homme, armé d'un fusil d'assaut, dans leur salon, en plein cambriolage. Comme le révèle The Guardian, le cambrioleur, qui avait eu le temps en l'absence des propriétaires, de «dormir, prendre un bain, dîner et boire une bière dans la maison», s'est montré très embarrassé en tombant nez à nez avec les occupants de la maison.

200 dollars de dédommagement

Immédiatement, l'homme a pris la fuite, en prenant soin de laisser la somme de 200 dollars sur une chaise du salon, expliquant brièvement qu'il souhaitait «réparer la fenêtre qu'il avait cassée en pénétrant dans la maison», relate le quotidien. Une situation ubuesque pour le couple, qui n'en croyait pas ses yeux.

Finalement, plus de peur que de mal puisque ce face-à-face n'a débouché sur aucune violence, ni menace, ni même de vol. Tous les bijoux familiaux présents au domicile des victimes n'ont pas été touchés. Interrogé par le couple sur le mobile du cambriolage, l'homme d'une vingtaine d'années a répondu aux propriétaires que «sa famille avait été tuée dans l'est du Texas et qu'il fuyait quelqu'un». Après son départ, le couple a tout de suite appelé la police, mais elle n'est pas parvenue à le retrouver et est toujours à sa recherche.