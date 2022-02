Le navire de James Cook retrouvé par des chercheurs australiens

Des chercheurs australiens ont affirmé ce jeudi 3 février avoir retrouvé l'épave du célèbre navire du capitaine James Cook, «l'Endeavour», qui avait coulé au large des côtes de l'État américain de Rhode Island il y a plus de deux cents ans.

Leurs partenaires de recherche aux États-Unis ont toutefois qualifié cette annonce de prématurée.

L'Endeavour, sur lequel l'explorateur britannique a effectué un voyage historique vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande entre 1768 et 1771, a été sabordé dans le port de Newport pendant la guerre d'indépendance américaine.

«Depuis 1999, nous enquêtons sur plusieurs épaves du XVIIIe siècle dans une zone de deux miles carrés (3,7 kilomètres carrés) où nous pensons que l'Endeavour a coulé», a déclaré Kevin Sumption, directeur du Musée maritime national australien, lors d'une conférence de presse jeudi.

Le Rhode Island Marine Archaeology Project a déclaré qu'il était trop tôt pour tirer cette conclusion.

Dans un communiqué, la directrice exécutive du projet, DK Abbass, a déclaré que cette annonce constituait une «rupture de contrat» et a ajouté que «les conclusions seront fondées sur un processus scientifique approprié et non sur les émotions ou la politique australiennes».

HMB Endeavour has been found! After 22 years of fieldwork, Director & CEO @KevinSumption announces that the remains lies in Newport Harbor, RI, USA.



