Poutine, Zelensky, Duda... Emmanuel Macron enchaîne les négociations sur le dossier ukrainien

Un nouveau round de négociations. Après un entretien avec Joe Biden mercredi, Emmanuel Macron échangera ce jeudi avec Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine. Il discutera aussi avec ses homologues ukrainien et polonais.

Cette intense journée diplomatique devait débuter par une visioconférence à 10h30 entre le président français et le président du Conseil européen Charles Michel. Puis Emmanuel Macron aura des entretiens téléphoniques avec le président polonais Andrzej Duda à 12h30, avec Vladimir Poutine à 18h et avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à 19h15, annonce la présidence de la République.

C'est la deuxième fois en quelques jours qu'Emmanuel Macron s'entretient directement avec le président russe, après un premier échange vendredi dernier. Les deux hommes avaient convenu de la «nécessité d'une désescalade» et d'une «poursuite du dialogue» dans la crise ukrainienne.

Pour Paris, cette intense activité diplomatique doit permettre de replacer la France et l'Europe au centre des négociations, alors que la crise se jouait jusqu'ici exlusivement entre Américains et Russes.

Coopération franco-américaine

Emmanuel Macron a expliqué mercredi que sa «priorité» était, avec ces discussions, de «trouver les termes politiques d'une sortie de crise» alors que les Occidentaux soupçonnent la Russie de vouloir envahir l'Ukraine en massant des dizaines de milliers de soldats à sa frontière.

Au cours d'une conversation téléphonique tard mercredi, Joe Biden et lui se sont engagés à «maintenir le très fort niveau de coordination et de concertation entre partenaires européens et alliés» sur ce dossier, selon l’Élysée.

Ils ont aussi passé en revue «la coordination en cours au niveau à la fois de la diplomatie et des préparatifs pour imposer des mesures économiques rapides et sévères à la Russie si elle envahissait davantage l'Ukraine», a précisé la Maison Blanche.

Emmanuel Macron à Moscou ?

Emmanuel Macron a indiqué mercredi qu'il n'excluait pas de se rendre à Moscou, et peut-être à Kiev, dans les prochains jours. L'intérêt d'une visite en Russie étant d'«évaluer la menace, sonder la situation pour éviter qu'on arrive là où on ne veut pas en arriver», selon la présidence française.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, critiqué pour sa trop grande discrétion sur le dossier ukrainien, a également annoncé qu'un voyage à Moscou était programmé pour «bientôt».

Une réunion de conseillers français, allemand, russe et ukrainien (un format dit «Normandie») est également envisagée après une précédente rencontre de ce type, à Paris, la semaine dernière. Les parties prenantes s'étaient engagées à consolider le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, où le conflit entre Kiev et les séparatistes prorusses a fait plus de 13.000 morts depuis 2014.