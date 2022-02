TikTok: la star Luca Itvai poignardée à mort en tentant de protéger sa mère

Lucas Pisciotto, alias Luca Itvai, 21 ans, véritable star sur TikTok avec plus 1,5 million d'abonnés, a été tué ce mercredi 2 février de plusieurs coups de couteau par l'ancien compagnon de sa mère, à Liège en Belgique. L'agresseur s'est finalement rendu à la police.

Le drame s'est déroulé dans le quartier de Jupille, à Liège. Selon les informations de la police, le jeune belge s'est interposé alors qu'une violente dispute venait d'éclater entre sa mère et son ex-compagnon, un dénommé «Pietro». L'homme était en train d'étrangler sa mère lorsqu'il est intervenu. Il aurait alors reçu plusieurs coups de couteau, notamment à la gorge. Les secours n'ont malheureusement rien pu faire et Lucas n'a pas survécu. L'agresseur a quant à lui immédiatement pris la fuite.

Connu des services de police pour différents délits et faits de violence, l'homme s'est finalement rendu au commissariat, plus tard dans la soirée. Une perquisition a été menée à son domicile et il doit être présenté devant un juge d'instruction ce jeudi.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux hommages et témoignages de soutien pour la maman du jeune influenceur affluent : «Repose en paix, tu avais l'air tellement gentil et tu es parti en montrant tout ton amour à ta maman. J'espère que tu es bien là où tu es», «La vie est injuste. Trop jeune pour mourir! Tu es mort en protégeant ta mère et ça Luca, c'est un acte de courage. Tu seras toujours dans mon coeur... Que dis-je? Dans le coeur de tout le monde», peut-on lire sur Instagram et sur TikTok.