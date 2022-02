Un célèbre youtubeur arnaque sa communauté de 400.000 euros et s'achète une Tesla

Le streamer américain Ice Poseidon est accusé d’avoir arnaqué ses fans de près d’un demi-million de dollars en les incitant à investir de l’argent dans un projet de cryptomonnaie.

Cette nouvelle cryptomonnaie, baptisée Cxcoin avait pour but de faciliter les dons aux streamers.

Le site de cette monnaie virtuelle, apparue en juillet 2021 et toujours en ligne, indique qu’il s’agit bien d’une «plate-forme pour permettre aux streamers et créateurs de contenu de recevoir le soutien financier de leurs abonnés via une méthode simple et sécurisée.»

Malgré cette explication rassurante, le youtubeur aux quelque 741.000 abonnés a bien profité de ce projet pour inciter ses fans à investir dans cette cryptomonnaie en faisant des dons réguliers.

Paul Denino, plus connu sous le nom d’Ice Poseidon, a par la suite récupéré une petite fortune une fois la barre des 500.000 dollars atteinte (environ 400.000 euros). Alors que le cours de cette devise numérique s’est immédiatement effondré, le youtubeur a tenu à se défendre des accusations d’escroquerie via une série de messages sur Twitter postés le mercredi 2 février. Ice Poseidon y explique qu’il n’aurait récupéré «que» 300.000 dollars (quelque 260.000 euros), le reste serait revenu à ses développeurs.

Se défendant d’avoir été malhonnête, il a tenu à préciser qu’il avait bien mis en garde sa communauté sur l’aspect «volatile et risqué» de la cryptomonnaie, se déchargeant ainsi de la responsabilité de la perte d’argent de ses abonnés. Promettant de rendre une partie de la somme récoltée, il a assuré avoir déjà remboursé plus de 10.000 dollars (8.000 euros, environ) «par bonté d’âme.» Il en a tout de même profité pour s’offrir une voiture Tesla, dont il a filmé l’acquisition l'été dernier.