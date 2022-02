Jeff Bezos : Un pont historique va être démantelé pour laisser passer le yacht du milliardaire

Rien n'arrête Jeff Bezos. Pas même le poids de l'Histoire. Mercredi 2 février, la mairie de Rotterdam (Pays-Bas) a ainsi indiqué qu'un pont historique de la ville sera temporairement démantelé pour permettre le passage du gigantesque yacht construit pour l'ex-PDG d'Amazon.

Daté de 1878 et réparé après avoir été bombardé en 1940, pendant la Seconde guerre mondiale, le pont Koningshavenbrug est sans nul doute iconique... mais trop bas pour laisser passer un navire à 430 millions d'euros.

Le «seul passage vers la mer»

Alors, le constructeur naval, qui procède à l'assemblage du bateau de Jeff Bezos à Alblasserdam, près de Rotterdam, a tout simplement demandé à la mairie de retirer la section centrale du pont.

Une requête à laquelle les autorités locales ont décidé d'accéder, alors même qu'elles avaient promis, après une rénovation majeure en 2017, de ne plus jamais démanteler l'ouvrage. «C'est le seul passage vers la mer», a justifié le porte-parole de la municipalité.

Pour faire passer la pilule, la Ville a précisé que les frais de l'opération seraient remboursés par la société navale, et souligné l'importance économique et les emplois créés par la construction de ce navire. Le pont, connu des Rotterdamois sous le nom de De Hef, retrouvera ensuite sa forme actuelle... et historique.