DIRECT - Coronavirus : la circulation du virus ralentit mais reste élevée chez les plus de 70 ans

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a dévoilé jeudi 20 janvier le calendrier de l'allègement des mesures de restrictions. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

20h25

La circulation de l'épidémie de Covid-19 ralentit sur le territoire national mais reste élevée, notamment chez les plus de 70 ans, a mis en garde l'agence Santé publique France, invitant à ne pas relâcher les mesures de freinage.

La circulation du virus a ralenti la semaine dernière "avec un taux d'incidence en baisse de 8%". "Cet indicateur continuait néanmoins d'augmenter chez les 70 ans et plus et restait à un niveau très élevé (supérieur à 3.000 cas pour 100.000 habitants) dans la majorité des régions", a relevé l'agence Santé publique France lors d'un point presse. L'augmentation la plus forte était observée chez les 90 ans et plus (+19%).

Le nombre de nouvelles hospitalisations était, elle, en légère baisse (-7%) alors que celui des admissions en soins critiques se stabilisait (-3%).

18h11

La Grèce n'exige plus de test de dépistage du coronavirus pour les détenteurs d'un certificat de vaccination européen, désireux d'entrer sur son territoire à partir de lundi 7 février, a annoncé vendredi le ministère grec de la Santé.

16h30

Les Espagnols pourront de nouveau sortir sans masque à partir de la semaine prochaine, une décision gouvernementale qui nourrissait vendredi l'espoir d'une fin de la pandémie, au moment où d'autres restrictions sont levées au niveau régional.

11h50

L'Allemand Eric Frenzel, triple champion olympique de combiné nordique, et son coéquipier Terence Weber ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée à Pékin, a annoncé le Comité olympique allemand (DOSB) peu avant la cérémonie d'ouverture des JO-2022 vendredi.

Les deux sportifs sont arrivés jeudi en Chine et faisaient partie d'un groupe de six membres de la délégation allemande testés positifs à leur arrivée. Un deuxième test a confirmé la positivité de Frenzel et Weber.

10h30

Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby Fabien Galthié a été testé positif au Covid-19, deux jours avant le début du tournoi des 6 nations 2022 contre l'Italie.

«Ce matin, j'ai été testé positif au Covid-19. Je vais bien avec de légers symptômes. En conséquence, je me mets à l'isolement et vais agir à distance cette semaine. Raphaël Ibañez et l'ensemble de mon staff, en qui j'ai pleine confiance, seront mon relais sur le terrain», a tweeté le sélectionneur.

9h34

Le protocole sanitaire lié au Covid dans les écoles devrait être allégé après les vacances de février, compte tenu d'une baisse des indicateurs, a indiqué vendredi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.

Les contaminations et fermetures de classes restent à un niveau élevé mais marquent une «petite tendance baissière» qui «nous met dans une forme de confiance vers une normalisation», a déclaré Jean-Michel Blanquer sur Sud Radio.

Actuellement 16.836 classes sont fermées, contre plus de 20.000 la semaine dernière, et 410.000 cas de Covid ont été recensés chez les élèves sur 7 jours cumulés (570.000 contaminations la semaine dernière), a-t-il détaillé.

9h28

L'Espagne a annoncé qu'elle mettrait fin mardi prochain à l'obligation de porter un masque en extérieur, une mesure réinstaurée fin décembre face à la vague de cas de Covid-19 provoquée par le variant Omicron.

Le gouvernement de Pedro Sánchez adoptera lors du conseil des ministre de mardi «le décret qui supprimera l'obligation de l'usage du masque en extérieur», a affirmé vendredi la ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, à la radio Cadena Ser.