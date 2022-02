Etats-Unis : un couple secouru après avoir été coincé par la neige pendant deux mois

Dans une partie reculée de la Californie, deux personnes qui s’occupaient d’une cabane ont été secourues cette semaine, après avoir été pris au piège par la neige durant deux mois.

Selon le média américain CNN, le couple avait contacté le bureau du shérif du comté de Sierra, mardi matin, pour demander de l’aide alors qu’ils commençaient à manquer de provisions alimentaires, dans leur refuge localisé dans le nord-ouest du comté, à quelques heures de Sacramento.

Comme le détaille le communiqué de presse, les occupants ont expliqué aux autorités qu'ils s’étaient retrouvés coincé après qu'une tempête hivernale soit survenue en décembre dernier, laissant d'importantes chutes de neige et des arbres tombés.

Patrouille aérienne

Le bureau du shérif a déclaré avoir dépêché une patrouille aérienne sur place, afin de secourir le couple et leur chien. «En raison de l'éloignement, et de l'accès limité causé par les conditions hivernales, les opérations aériennes de la California Highway Patrol ont été contactées et une demande d'aide mutuelle pour sauver le couple a été faite», a indiqué le communiqué de presse rendu par les autorités locales.

«Le H-20 a pu atterrir près de la cabine, alors que des vents très forts soufflaient», a fait savoir le bureau du shérif à travers un message publié sur Facebook accompagné d’une vidéo où l'on découvre l'hélicoptère.

Pour rappel, l’état d’urgence avait été déclenché dans les États de New York et du New Jersey, alors qu’une tempête de neige avait traversé le nord-est du pays la semaine dernière, paralysant les transports et la vie quotidienne de 70 millions d'américains.