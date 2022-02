JO 2022 : pourquoi dit-on Pékin et pas Beijing ?

Les Jeux olympiques d'hiver 2022 de Pékin ont commencé ce vendredi 4 février et se déroulera jusqu'au dimanche 20 février. Si la plupart des pays du monde appellent la capitale chinoise «Beijing», la France se démarque par une traduction plus «romanisée»: Pékin.

Avant la fin des années 1950, chaque pays possédait sa propre transcription du nom des villes étrangères, et notamment des villes chinoises, selon son propre système. Une situation qui ne plaisait pas beaucoup au fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong, qui réclamait une uniformisation des transcriptions selon son propre alphabet phonétique officiel, le pinyin, afin d'imposer le même nom partout dans le monde pour sa capitale : Beijing, qui signifie littéralement «capitale du nord».

Mais c'est seulement lors de la 3ème Conférence des Nations unies sur la normalisation des noms géographiques en 1977, que les participants finiront par s'entendre pour adopter officiellement l'alphabet phonétique chinois pinyin comme système international. Pourtant, un pays faisait déjà de la résistance : la France.

La France fait de la résistance

En effet, la France a choisi de conserver l'usage du système de transcription inventé au XVIIe siècle par les jésuites Matteo Ricci et Nicolas Trigault, qui induisait une traduction plus «romanisée» de la langue chinoise. C'est dans leurs écrits qu'on trouve les premières traces de l'appellation «Pékin» pour désigner la capitale de l'empire du Milieu. Cette orthographe a ensuite été validée par l'École française d'Extrême-Orient (EFEO) au début du XXème siècle, et reste aujourd'hui encore la règle.

Si l'apprentissage du chinois en France est aujourd'hui basé sur le pinyin, nous avons encore conservé quelques exceptions comme pour les villes de Nankin ou encore Canton...

D'autres villes du monde sont également touchées par ces usages, comme les villes de London et Mockba qui ont été respectivement rebaptisées Londres et Moscou.