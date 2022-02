Jubilé d'Elizabeth II : Voici les 8 timbres émis spécialement par la poste britannique

Pour commémorer les 70 ans de règne d'Elizabeth II, le groupe postal britannique Royal Mail a mis en vente de nouveaux timbres en édition limitée.

Spécialement créée à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre, cette émission philatélique comprend 8 timbres qui reproduisent des photographies d'Elizabeth II prises tout au long de son règne, des années 1950 jusqu'aux années 2020. Ils sont déjà disponibles auprès de Royal Mail, la poste britannique.

© The Royal Mail

«Ces timbres permettent de fêter le règne d'Elizabeth II et de rendre hommage à la vie remarquable menée par la souveraine au service de son peuple», a déclaré Simon Thompson, PDG de Royal Mail. «Nous sommes honorés de les émettre pour le premier jubilé de platine de l'histoire du Royaume-Uni, un moment particulièrement important», a-t-il ajouté.

Depuis 2015, la reine Elizabeth II détient le record du monarque en activité la plus âgée. La même année, elle a aussi battu le record du règne le plus long d'Angleterre détenu par la reine Victoria, son arrière-arrière-grand-mère qui avait régné 63 ans. Les précédents jubilés, d'argent, d'or et de diamant d'Elizabeth II avaient également fait l'objet d'une émission philatélique spéciale.

Ces timbres commémorent différents aspects des fonctions royales officielles occupées par Elizabeth II entre 1957 et 2020. Par exemple, le timbre reproduit ci-dessous à gauche, représente la souveraine lors de la cérémonie de l'Ordre de la Jarretière en 1999, à Windsor. Quant à l'autre situé ci-dessous à droite, il montre la reine en compagnie du duc d'Edimbourg lors d'une tournée aux Etats-Unis, à Washington, en 1957.

© The Royal Mail

Aucun de ces nouveaux timbres ne comporte la silhouette ou le buste d'Elizabeth II qui figurent pourtant sur tous les timbres émis au Royaume-Uni par la poste britannique depuis 1952, date de son accession au trône d'Angleterre. La raison en est toute simple puisque ces timbres reproduisent des photos de la reine d'Angleterre, il n'est pas nécessaire de leur ajouter les symboles royaux habituels la représentant.

© The Royal Mail

Cette série philatélique est partagée entre les deux principaux tarifs postaux en vigueur pour l'envoi de courrier à l'intérieur du Royaume-Uni. Quatre timbres sont frappés de la mention « First Class » (première classe) dont la valeur est de 2 livres sterling. Ils permettent l'affranchissement rapide de lettre ou de colis sur le sol britannique. L'autre moitié des timbres possède elle, une inscription d'une valeur faciale de 1.70 livre sterling qui correspond à l'envoi de courrier au tarif standard nécessitant quelques jours d'acheminement en plus par rapport au tarif rapide.

© The Royal Mail

Depuis le 4 février, ces timbres peuvent être achetés dans l'ensemble du réseau d'agences de la Royal Mail ou via son site internet. Proposés à la vente sous forme de série, ils peuvent être également vendus séparément et à l'unité. A noter qu'une gamme variée de produits philatéliques autour de ces huit timbres créés spécialement pour le jubilé de platine, est disponible pour les collectionneurs.