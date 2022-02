Maroc : les réactions de célébrités affluent après la mort de Rayan

Le drame ayant touché le petit Rayan a ému le monde entier. Bloqué pendant cinq jours dans un puits de plus de 30 mètres au Maroc, l’enfant de 5 ans a finalement été retrouvé mort par les secouristes ce samedi 5 février. Les réactions de soutien de personnalités de la sphère politique et sportive ont afflué ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Le décès du jeune Rayan, constaté dans la soirée de samedi, a mis en émoi de nombreuses célébrités au Maroc et dans le reste du monde. Preuve de l’émotion provoquée par le drame, c’est le cabinet royal qui a annoncé la tragique nouvelle.

Dans la foulée de ce communiqué, le président de la République française Emmanuel Macron a fait part de sa compassion pour la famille du défunt et pour le peuple marocain.

Patricia Llombart, l’ambassadrice de l’Union Européenne au Maroc, a rendu hommage à la mobilisation des citoyens marocains et des forces de l’ordre pour tenter de sauver le jeune garçon.

Mes condoléances les plus attristées aux parents du petit Rayan et à tous les marocaines et marocains. Votre solidarité, votre mobilisation et celles des équipes de secours forcent le respect.



Repose en paix petit Rayan

— Patricia Llombart (@llombartpatUE) February 5, 2022