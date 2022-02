Iran : une jeune fille de 17 ans décapitée par son mari

Mona Heydari, une jeune femme de 17 ans mariée de force à son cousin, a été décapitée par ce dernier, à Ahvaz, dans le sud-ouest de l’Iran, le samedi 5 février.

Une vidéo atroce, circulant sur les réseaux sociaux, montre le meurtrier présumé, Sajjad Heydari, dans les rues de la ville avec la tête de la jeune fille dans une main et tenant un grand couteau dans l’autre. Sa victime était maman d’un petit garçon de 3 ans, issu du mariage forcé. Elle avait essayé à plusieurs reprises de divorcer, épuisée des violences conjugales qu’elle subissait. D'après un comité iranien de défense des femmes, le Women's Committee NCRI, à chaque fois que la jeune femme voulait divorcer, sa famille l'avait dissuadée.

Mona Heidari, a 17yr old child bride was beheaded by her husband.



While holding a knife, the man showcased the severed head on the streets of Ahvaz, SW #Iran



The clerical regime’s failure to criminalize 'honor killings' has led to a catastrophic rise in such murders. pic.twitter.com/DsFmqOzMxU

— IRAN HRM (@IranHrm) February 7, 2022