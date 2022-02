Une religieuse de 80 ans détourne plus de 700.000 euros pour flamber au casino

Sœur Mary Margaret Kreuper, religieuse octogénaire vivant à Los Angeles, vient d’être condamnée à un an de prison pour malversations.

La nonne, qui avait fait vœu de pauvreté il y a plus de soixante ans, a finalement été attirée par l’appât du gain. Sœur Mary Margaret Kreuper, principale de l’école catholique privée Saint James dans le sud de Los Angeles, a profité de son statut pour détourner l’argent de son établissement. Certains versements et chèques destinés à financer les activités de l’école, ont fini dans sa poche.

L’ampleur du détournement, qui a duré plusieurs années, s’élève à plus de 800.000 dollars (soit plus de 700.000 euros) qu’elle utilisait pour jouer au casino. Ensuite, elle a profité du bénéfice qu’elle faisait grâce aux jeux de hasard pour s’offrir quelques séjours touristiques. Au tribunal, la religieuse n’a pas cherché à cacher son délit, et a avoué : «J’ai péché, j’ai enfreint la loi et je n’ai pas d’excuse.»

Au-delà de la loi, sœur Mary Margaret Kreupeur reconnaît que ses actes constituent une «violation de ses vœux, des commandements et par-dessus tout de la confiance sacrée» que tant de gens avaient placée en elle. La nonne avait reconnu les faits l’an dernier, mais cette histoire a nécessité un audit pour découvrir la fraude. En effet, avant son passage au tribunal, la religieuse a tenté de cacher ses vices en demandant à ses employés de détruire certains documents compromettants.

Par ailleurs, face aux questions insistantes de l’archidiocèse, sœur Mary Margaret Kreupeur avait répondu que les prêtres étaient bien mieux payés que les religieuses. De ce fait, elle pensait mériter une augmentation.

Mark Byrne, l’avocat de la religieuse, a évoqué une addiction aux jeux et a demandé que sa cliente puisse purger sa peine dans le couvent où elle est établie depuis la découverte de ses malversations en 2018.