Boris Johnson : une photo du Premier ministre anglais dans une soirée alcoolisée exhumée

Boris Johnson de nouveau dans la tourmente. Une photo du Premier ministre britannique dans une soirée alcoolisée pendant le confinement a été dévoilée ce mercredi 9 février.

Sur ce cliché, divulgué par le Daily Mirror, il est possible d’apercevoir Boris Johnson accompagné de plusieurs de ses collègues. Cet événement remonte au 15 décembre 2020 lors d’un quizz de Noël. Au-delà des guirlandes et du gel hydroalcoolique, une bouteille de prosecco, un vin blanc pétillant italien, est clairement visible.

EXCL: New bombshell image shows Boris Johnson with open bottle of bubbly at No 10 Christmas quiz https://t.co/2eK8mNvjdu — Pippa Crerar (@PippaCrerar) February 9, 2022

Par sa présence et l’organisation de cette soirée plus largement, Boris Johnson aurait enfreint la loi. En effet, lors de cet événement, la ville de Londres était soumise à des réglementations de niveau 2 interdisant tout mélange social entre deux personnes ou plus de ménages différents.

Une liste fleuve de soirées douteuses

Alors que la police mène actuellement une enquête sur les fêtes ayant enfreint les règles à Downing Street lors de l’épidémie, cette dernière soirée n’en ferait pas encore partie.

Par ailleurs les organisateurs de cette soirée quizz avaient déclaré quelques jours après le 15 décembre 2020 que Boris Johnson n’avait «participé virtuellement que brièvement» pour remercier le personnel pour son travail lors de la pandémie.

Le 4 février dernier, une photo de «BoJo» en possession d’une canette de bière à la main lors d’une fête d’anniversaire privée avait également suscité la polémique. Un élément qui pourrait mettre à mal le Premier ministre.

Certains députés de sa majorité ont même ouvertement déclaré qu'ils souhaitaient le déloger. Une demande en suspens en raison des enquêtes sur les différentes fêtes organisées à Downing Street au sein de la haute administration britannique pendant les confinements.