Crise en Ukraine : que contiennent les accords de Minsk, au cœur des négociations ?

Les Accords de Minsk sont pour Emmanuel Macron l'une des clés pour résoudre la crise actuelle entre l'Occident et la Russie. Signés en 2015 pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ils n'ont jamais été totalement appliqués.

pourquoi les Accords de Minsk ont-ils été signés ?

Les accords dits «Minsk II» ont été signés en 2015 pour mettre fin à la guerre entre le pouvoir ukrainien et les républiques séparatistes de Donetsk et de Lougansk, soutenues par Moscou.

Pour rappel, ces provinces situées dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, avaient fait sécession en 2014, peu après l'annexion de la Crimée par la Russie. Un premier accord signé en septembre 2014 (Minsk I) a échoué à mettre fin au conflit.

Réunis dans un format de négociations dit «Normandie», les chefs d’Etat français, allemand, russe et ukrainien sont parvenus à un nouvel accord de paix (Minsk II) le 12 février 2015.

Que prévoient les accords ?

Fruit de longues heures de négociations, le compromis est souvent décrit comme complexe et fragile.

Il prévoit tout d'abord des mesures d'apaisement comme un cessez-le-feu immédiat, la mise en place d'une zone tampon démilitarisée, l'amnistie pour les participants du conflit, la libération de prisonniers et la reprise en main de la frontière par l'Ukraine.

Les accords de Minsk abordent aussi la question très sensible d'une réforme de la constitution ukrainienne, dont le but est d'accorder plus d'autonomie aux provinces du Donbass avec, à la clé, l'organisation d'élections locales.

Où en est l'application des accords ?

Excepté l'échange de prisonniers, aucune des dispositions n'a été réellement appliquée. Le cessez-le-feu est régulièrement violé depuis 2015, les séparatistes n'ont pas été désarmés, l'Ukraine ne contrôle toujours pas sa frontière orientale et la tenue d'élection n'est pas à l'ordre du jour.

Les pourparlers achoppent sur la chronologie de mise en œuvre des différentes dispositions. L'Ukraine estime qu'elle ne peut pas organiser des élections libres dans le Donbass tant que le cessez-le feu n'est pas total, que les Russes sont toujours présents dans la région et qu'elle n'a pas récupéré le contrôle de sa frontière orientale. De son côté, la Russie ne veut pas lâcher la frontière avant la tenue des élections.

Pourquoi les négociations sont-elles bloquées ?

Pour beaucoup d'Ukrainiens, l'application des accords de Minsk représente une capitulation face à la Russie. En 2015, des émeutes ont éclaté après l'adoption par les députés ukrainiens d'un projet de loi octroyant une plus grande autonomie aux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine.

En 2019, un accord trouvé entre les séparatistes et le nouveau président Zelensky a à nouveau suscité l'indignation d'une partie de la population. Surnommé «formule Steinmeier», du nom du ministre allemand qui l'a proposé, l'accord prévoyait l'application d'un statut spécial provisoire aux provinces sécessionnistes ainsi qu'un calendrier électoral. 10.000 manifestants ont alors défilé à Kiev aux cris de «Non à la capitulation !» et «Non à l'amnistie !»

La question des prérogatives accordées à la nouvelle région autonome cristallise les tensions. Si Kiev veut lui accorder des pouvoirs limités, le Kremlin estime que les futurs représentants du Donbass, dont il est fort à parier qu'ils soient pro-russes, devront disposer d'une représentation au sein du gouvernement fédéral. Une situation qui, selon l'Ukraine, donnerait à Moscou un droit de veto sur sa politique étrangère.

Les négociations peuvent-elles être relancées ?

Emmanuel Macron a souhaité réactiver le format «Normandie», qui avait abouti à la signature des Accords de Minsk. Une première réunion de ce type s'est tenue le 26 janvier à Paris.

Après avoir rencontré les présidents Poutine et Zelensky, le chef de l'Etat a assuré mardi avoir obtenu «un double engagement» de la Russie et de l'Ukraine à respecter les accords de Minsk, disant croire en «des solutions concrètes» pour aboutir à une désescalade.

«Il y a eu des signaux positifs quant à la décision de l'Ukraine d'agir uniquement sur la base des accords de Minsk, c'est un plus», a de son côté reconnu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.