Traitement du Covid-19 : un spray nasal lancé en Inde

La société pharmaceutique Glenmark, basée à Mumbai en Inde, associée au laboratoire canadien SaNOtize, a reçu l’autorisation de fabrication et de mise sur le marché de son propre spray nasal contre le Covid-19.

Le FabiSpray est un produit à base d’oxyde nitrique, conçu pour tuer le virus du Covid-19 dans les voies respiratoires supérieures. Lorsqu’il est pulvérisé sur les parois nasales, ce spray agit comme une barrière physique et chimique contre le virus, l'empêchant de se propager vers les poumons, explique la firme dans un communiqué.

Des essais cliniques de ce traitement antiviral ont été menés en Inde. «Les résultats de cet essai de phase 3, en double aveugle, contrôlé par placebo, sont encourageants. La démonstration de la réduction de la charge virale a un impact positif significatif du point de vue des patients», a affirmé le Dr Monika Tandon, à la tête de Glenmark.

Selon les résultats des essais, dans les 24 premières heures après la pulvérisation, le spray a réduit la charge virale moyenne d'environ 94 % en 24 heures et de 99 % en 48 heures. Le produit serait par ailleurs efficace contre les variants Alpha, Bêta, Gamma et Delta du coronavirus.

Importance de la réduction de la charge virale

La réduction de la charge virale dans le compartiment nasopharyngé peut en effet diminuer le risque d’évolution vers une forme grave de la maladie. «La charge virale n’est certes pas le seul déterminant de l’évolution de la maladie vers une forme grave et le décès, mais elle joue un rôle important», indiquait notamment l’Inserm dans un communiqué datant du 4 février 2021. Les chercheurs ont notamment montré que «qu’une réduction de la durée du portage viral grâce à l’administration d’un traitement dès l’admission à l’hôpital pourrait améliorer sensiblement le pronostic des patients, en particulier les plus âgés», et l’Inserm avait donc souligné l’importance de s’intéresser aux traitements qui diminuent la charge virale pour traiter la maladie.

Si les essais cliniques menés par Glenmark ne font pas mention de l’effet de son produit pour diminuer les formes graves du Covid-19 ou réduire le nombre de mort, le laboratoire pharmaceutique indique : «Le spray nasal d'oxyde nitrique réduit la charge virale et accélère la négativité des tests RT-PCR lorsqu'il est utilisé au début de l'infection, ce qui conduit à la guérison. Plus important encore, la réduction de la charge virale avec spray a le potentiel de réduire la chaîne de transmission.»

L’Inde a enregistré plus de 500.000 décès du Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon les données gouvernementales. Un bilan que de nombreux experts jugent en dessous de la réalité. Avec 41,9 millions de contaminations au total, le pays se place au deuxième rang des plus contaminés du monde, derrière les États-Unis, et au troisième rang au niveau des décès, derrière le Brésil et les États-Unis.