Direct - Coronavirus : l'état de New York lève l'obligation du port du masque en intérieur

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a entamé sa levée des restrictions sanitaires. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

9h39

L'Etat de New York a décidé de faire tomber le masque en intérieur, dans la foulée d'autres Etats gouvernés par des démocrates, une réponse à la lassitude d'Américains, au moment où le nombre de contaminations au Covid-19 est en chute libre aux Etats-Unis.

A compter de jeudi le quatrième Etat le plus peuplé du pays (quelque 20 millions d'habitants, dont près de neuf millions dans la mégapole New York) n'imposera plus le port du masque dans les lieux clos - commerces, restaurants, salles de spectacle, entreprises - a déclaré mercredi la gouverneure démocrate Kathy Hochul.

Mais cette obligation reste en vigueur dans les établissements scolaires, maisons de retraite, centres sociaux et de détention et il revient à chaque municipalité - dont celle de New York - et à chaque commerce de l'exiger ou non de ses administrés et clients, a précisé Mme Hochul.

8h00

Des heurts ont éclaté jeudi près du parlement néo-zélandais à Wellington entre la police et des manifestants anti-vaccin contre le Covid-19, rassemblés depuis trois jours et dont plus d'une cinquantaine ont été arrêtés.

Les forces de l'ordre, intervenues pour disperser ce rassemblement et en particulier démanteler le campement impromptu installé près du parlement, ont été accueillis par des «honte à vous» ou «Abandonnez l'obligation».