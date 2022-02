«Dont’ say gay» : la Floride veut interdire les sujets LGBT à l’école, Joe Biden s'indigne

Le sénat de l'Etat de Floride examine une loi interdisant les discussions autour de l'orientation sexuelle et des identités de genre à l'école. Le projet indigne jusqu'à la Maison Blanche.

Surnommée «Don't say gay» («ne parlez pas des gay») par ses détracteurs, la loi indique qu'une école «ne peut encourager une conversation dans une classe à propos de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre au niveau primaire ou d'une manière qui n'est pas adaptée à l'âge ou au développement des élèves».

Validé par un premier comité sénatorial mardi, le texte doit encore être examiné par deux autres comités avant d'être présenté à l'ensemble de la Chambre. S'il est adopté, la loi pourrait entrer en vigueur à l'été.

Le projet, soutenu par le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, a fait réagir jusqu'à la Maison Blanche.

Joe Biden soutient la communauté LGBT

«Je veux que chaque membre de la communauté LGBTQI+ — en particulier les enfants qui seront touchés par ce projet de loi haineux — sache qu'il est aimé et accepté tel qu'il est. Je vous soutiens et mon administration continuera à se battre pour la protection et la sécurité que vous méritez», a réagi sur Twitter le président Joe Biden.

Si elle est votée, cette loi «va tuer des enfants», a estimé Chasten Buttigieg, mari du premier secrétaire d'Etat ouvertement gay Pete Buttigieg, en citant une étude du Trevor Project selon laquelle 42% des jeunes LGBT ont sérieusement envisagé de se suicider en 2021.

L'association des enseignants de Californie (CTA) s'est elle dite «préoccupée» par un climat dans lequel des «forces politiques extérieures» cherchent à «diviser» parents, professeurs et écoles.

Des lois similaires dans d'autres Etats

Des projets similaires à celui de Floride ont vu le jour dans d'autres Etats. En Arizona, un texte en discussion contraindrait les professeurs à prévenir les parents si leur enfant parlait de son identité de genre. En Indiana, un élu a proposé une loi qui rendrait obligatoire de recueillir une permission parentale avant de parler aux élèves de l'orientation sexuelle ou de la transidentité.

Dans l'Oklahoma, ce sont les bibliothèques scolaires qui sont visées. Un projet de loi cherche à interdire les livres ayant pour sujet principal «les préférences sexuelles» ou «l'identité de genre».

La situation rappelle aux militants LGBT celle des années 1980, quand une vague de législations similaires avait déferlé sur le pays en pleine épidémie de sida.