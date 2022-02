DIRECT - Coronavirus : le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass à partir du 28 février

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a entamé sa levée des restrictions sanitaires. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

13h21

L'Italie a accompli vendredi un pas vers un retour progressif à la normalité dans la lutte contre le Covid avec la fin de l'obligation de porter le masque dehors et la réouverture des discothèques.

Dès ce vendredi, sur tout le territoire national le masque n'est plus indispensable en plein air, mais il faut toujours en avoir un à portée de main pour pouvoir le porter en cas d'attroupement, même à l'extérieur, a précisé le ministère de la Santé.

12H11

Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février, exception faite des transports, a indiqué vendredi le ministère de la santé mettant en avant l'«amélioration de la situation sanitaire».

«Le port du masque en intérieur sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal. Dans les autres lieux clos soumis au passe vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire», a détaillé le ministère dans un communiqué.

11H32

Le protocole sanitaire lié au Covid dans les écoles sera allégé au retour des vacances scolaires dans chaque zone, avec la suppression notamment du port du masque en cour de récréation, a annoncé vendredi le ministère de l'Education nationale.

Le nombre d'autotests demandé pour les élèves cas contact sera ramené de trois à un seul à partir du 28 février. Les attestations sur l'honneur que remettent les familles après le premier autotest seront supprimées à partir du 21 février, a-t-il souligné à l'issue d'une réunion avec les représentants syndicaux.

Protocole sanitaire à l'école : Jean-Michel Blanquer annonce la fin du port du masque obligatoire en extérieur pic.twitter.com/uxJ5P3XMwE — CNEWS (@CNEWS) February 11, 2022

11h30

Le ministère de l'Education nationale annonce dans un courrier que le protocole Covid sera allégé après les vacances scolaires.

07H00

Parmi les personnes vaccinées, le risque de faire une forme grave du Covid-19 apparaît fortement associé à l'âge, à la prise d'immunosuppresseurs ou de corticoïdes oraux et à la présence de certaines comorbidités, confirme ce vendredi une vaste étude.

Le constat était connu mais cette étude qui a porté sur l'ensemble des personnes ayant un schéma vaccinal complet (deux doses ou une dose et une infection) en France au 31 juillet, soit 28 millions de personnes, livre des chiffres intéressants.

01H37

En Guadeloupe, le carnaval, initialement annulé en raison de l'épidémie du Covid-19, pourra finalement se tenir à condition de "respecter un protocole pour la sécurité sanitaire et l'ordre public", a annoncé jeudi la préfecture. Le carnaval, qui en Guadeloupe se déroule chaque semaine entre le dimanche de l'Epiphanie et le mercredi des Cendres, avait été annulé pour la deuxième année consécutive.