Direct - Coronavirus : La Norvège supprime ses dernières restrictions anti-Covid

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a entamé sa levée des restrictions sanitaires. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

14h43

La Norvège a levé samedi ses dernières restrictions anti-Covid en supprimant les consignes de distanciation sociale ainsi que le port du masque dans les espaces bondés, malgré une flambée des infections au variant Omicron. « Le mètre de distance est en train de disparaître. Nous supprimons la recommandation sur la distanciation sociale », a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Store lors d’une conférence de presse.

« Nous pouvons maintenant avoir des interactions sociales comme auparavant, en participant à des sorties nocturnes, des événements culturels et autres. Et également en allant au travail dans les bus, trains et ferries », a-t-il ajouté.

09h22

Des milliers de manifestants ont défilé samedi dans la capitale australienne Canberra en direction du Parlement pour dénoncer l'obligation vaccinale contre le Covid-19, suivant l'exemple des autres rassemblements de ce genre organisés à travers le monde.

Les manifestants sont venus se masser, certains avec leurs enfants, devant le Parlement, brandissant parfois l'Australian Red Ensign, une version du drapeau australien ayant un fond rouge associé au mouvement des "citoyens souverains" qui estiment que les lois nationales ne s'appliquent pas à eux.

08h05

Aux amoureux qui s'apprêtent à s'offrir une nuit romantique et torride pour la Saint-Valentin, les autorités sanitaires de Thaïlande ont répété qu'en matière de relations sexuelles, il faut sortir couvert, y compris en portant un masque pendant les ébats.

"Le Covid n'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais on peut attraper le Covid en respirant de façon rapprochée ou en échangeant de la salive", a expliqué à l'AFP le directeur du Bureau de la santé reproductive Bunyarit Sukrat.

Il recommande ainsi aux couples de passer un test antigénique avant leur nuit galante pour éviter de se contaminer.

07h50

La pilule de Pfizer pour traiter le Covid va arriver en Chine : l'agence nationale des médicaments l'a autorisée samedi "sous condition", dans ce pays où les vaccins étrangers restent eux dans l'attente d'un feu vert.

Ce traitement antiviral, à administrer par voie orale, est commercialisé sous le nom de Paxlovid. Il a été autorisé fin décembre aux Etats-Unis et dans une quarantaine de pays depuis, y compris dans l'Union européenne. Des études ont indiqué qu'il réduisait significativement les hospitalisations et les décès chez les patients risquant de développer une forme grave de la maladie.